Danes se začenja Giro

Danes se bo v Budimpešti z etapo do Višegrada začela 105. kolesarska dirka po Italiji. Na njej bosta nastopila dva Slovenca, oba v dresu moštva Bahrain-Victorious. To bosta Domen Novak in Jan Tratnik, ki že z nestrpnostjo pogledujeta proti 19. etapi 27. maja, ko bo rožnata pentlja za natanko 37,6 km zavila tudi v Slovenijo.Letošnja, 105. izdaja dirke po Italiji se bo sicer začela s tridnevnim sporedom na Madžarskem. Dvanajstič se bo začela na tujem, če iz te statistike izpadeta San Marino leta 1965 in Vatikan 1974.

Na Madžarskem bo v drugi etapi na vrsti eden od dveh kronometrov, zadnji bo prav zadnji dan dirke v Veroni. Vmes se bodo kolesarji podali na Etno v četrti etapi po prvem prostem dnevu. Po dveh razgibanih etapah 13. in 14.maja v deveti etapi sledi zahteven vzpon na Blockhaus, po nekaj dneh za ubežnike pa sledi brutalen zaključek Gira.

Med 14. etapo in zaključnim kronometrom bo le ena ravninska etapa, vmes pa si bodo vzponi sledili kot po tekočem traku. Odločilen utegne biti vzpon na Marmolado predzadnji dan Gira.

Izrazitih favoritov za končno zmago tako rekoč ni, ob odsotnosti v zadnjih letih najboljših kolesarjev na tritedenskih dirkah, Tadeja Pogačarja, Primoža Rogliča in lanskega zmagovalca Gira, Kolumbijca Egana Bernala, je dirka povsem odprta.

Stavnice največ možnosti pripisujejo širokemu krogu kolesarjev, med njimi so Ekvadorec Richard Carapaz, Španci Pello Bilbao, Mikel Landa in Alejandro Valverde, Nizozemec Tom Dumoulin, Britanca Hugh Carthy in Simon Yates ter Portugalec Joao Almeida.