Danes slavje v Doberdobu

Ob 14. uri bo zbirališče na doberdobskem nogometnem igrišču, kjer bo, če bo vreme dopustilo, nastopila mažoretna skupina Kras. V dvorani ob igrišču bo sledil uradni del prireditve: z govori in predstavitvijo brošure, ki jo je že pred desetimi leti, ob 40-letnici društva uredil profesor in trener Dario Frandolič. Frandolič je publikacijo dopolnil z dogodki izpred zadnjih desetih let. Ob 16. uri bodo nazdravili s priložnostno torto. Tudi tekma med nekdanjimi nogometaši Mladosti je še pod vprašajem: tudi v tem primeru bo odvisno od vremena. »Želim si, da se bo na prireditvi in družabnosti zbralo čim več vaščanov, navijačev in simpatizerjev Mladosti,« je dejal predsednik ŠZ Mladost Nordio Gergolet.