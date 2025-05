Danes v Albaniji start 108. izvedbe Gira, Primož Roglič lovi drugo zmago

Ob koncu drugega tedna, v soboto, 24. maja, pa bo na sporedu najbolj pričakovan dan za slovenske navijače, saj se bo 14. etapa s startom v Trevisu, po 195 kilometrih, zaključila na Trgu Evrope / Transalpini med Gorico in Novo Gorico. Trasa je še kar razgibana, tako da bi lahko prišlo tako do bega kot do skupinskega sprinta.

Uvodne tri etape, vključno z današnjo (»Grande partenza«) se bodo odvijale v Albaniji, od teh bo jutrišnja vožnja na čas. Sledil bo prost dan (v ponedeljek), ko se bo celotna roza karavana preselila v Apulijo in sicer v Alberobello, kjer se bo v torek, 13. maja, začela četrta etapa. Ob koncu devete (deloma makadamske) etape v nedeljo, 18. maja, bodo kolesarji prispeli do Siene, naslednji dan jih čaka drugi dan počitka in nato še drugi kronometer iz Lucce v Piso (28,6 km).

Profil 14. etape od Trevisa do Gorice in Nove Gorice (GIRODITALIA.IT)

Trasa 14. etape od Trevisa do Gorice in Nove Gorice (GIRODITALIA.IT)

V torek, 27. maja, pa se bo začel tretji in najbolj zahteven del dirke s kar štirimi gorskimi etapami, ki bodo odločale o končnem zmagovalcu. Zadnja etapa pa bo kot že običajno potekala po rimskih cestah s ciljem ob parku Circo Massimo.

Favorita sta Roglič in Ayuso

Po dveh zaporednih zmagah na Giru d’Italia vsi slovenski navijači upajo, da se bo uresničil pregovor: (tudi) v tretje gre rado. To željo bo skušal izpolniti Primož Roglič (Red Bull-Bora–Hansgrohe), zmagovalec Gira leta 2023, po epskem slavju na Višarjah. Zasavec bo letos startal kot glavni favorit, vendar bo moral tokrat ubrati drugačno taktiko kot pred dvema letoma, ko je skoraj tri tedne nadzoroval dirko in nato v predzadnji etapi na kronometer premagal vse nasprotnike ter spravil na noge slovenske navijače na vrhu Svetih Višarij. Letos sta namreč na sporedu dve etapi na kronometer, za skupno 42,3 kilometra, v prvih dveh tednih. Medtem ko so v zadnjem tednu kar tri etape označene s petimi zvezdicami, torej zelo zahtevne.

Glavni antagonist slovenskega asa bo trinajst let mlajši Španec Juan Ayuso (UAE Team Emirates–XRG), ki je letos slavil zmago na enotedenski dirki Tirreno-Adriatico in bil drugi, za Rogličem, na dirki po Kataloniji. Oba bosta imela ob sebi močni ekipi, ki bosta popolnoma podrejeni kapetanoma. Roglič bo imel ob sebi rojaka Jana Tratnika, zmagovalca Gira leta 2022 Jayja Hindleyja ter lani drugouvrščenega Daniela Martineza. Ayuso pa bo lahko računal na izkušena Rafala Majko in Adama Yatesa, oba sta na stavnicah tudi med prvimi desetimi favoriti.

Ostali potencialni kandidati za osvojitev Gira naj bi bili: zmagovalec letošnje dirke Tour of the Alps Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), dva bivša zmagovalca Gira, in sicer Egan Bernal (INEOS Grenadiers) ter Richard Carapaz (EF Education – Easypost), prvi je slavil leta 2021, drugi pa leta 2019, ter Italijana Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), ki je bil lani peti, in Giulio Ciccone (Lidl-Trek).

Naj še dodamo, da bodo danes na startu v Albaniji, trije Slovenci, poleg že omenjenih Rogliča in Tratnika bo prvič na Giur nastopil 25-letni Matevž Govekar (Bahrain Victorious).