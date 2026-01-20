Danes v prilogi Šport plus

V današnjem (20. januar) Primorskem dnevniku bo mogoče prebrati deseto številko nove športne priloge Šport plus. Na osmih straneh boste lahko prebrali tedenski športni komentar novinarja in komentatorja Sergia Tavčarja, intervju Petra Verča (tokrat z nekdanjim odbojkarjem Igorjem Veljakom), rubriko Ta je dobra in Višješolski portret (orientacist in košarkarja Matej Ferluga). Tokrat bodo v ospredju reportaža s Trbiža, kjer sta konec tedna potekali tekmi ženskega svetovnega pokala v alpskem smučanju, pri košarki druga zaporedna zmaga Jadrana, pri odbojki nov poraz Soče SloVolley ZKB Lokanda Devetak in pri nogometu pa porazi Krasa Repen in Juventine v elitni ligi ter Sistiane Sesljana v promocijski ligi.