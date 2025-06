Danes v Štandrežu Žile in ... Blek Pantersi

Danes in jutri bosta Štandrež in Gorica gostila 4. nogometni Pokal narodov – Minority Nations Cup 2025, ki je neke vrste predgeneralka pred Europeado, ki jo bo Furlanija - Julijska krajina gostila leta 2028.

Športno dogajanje se bo začelo danes in bo potekalo istočasno na dveh prizoriščih. Reprezentanca Slovencev v Italiji bo igrala v Štandrežu, kjer bo prva tekma na sporedu ob 18. uri med ekipama Team Koroška in selekcijo MNZ Nova Gorica. Nato bodo Žile igrale ob 19. uri s poraženci prvega dvoboja in ob 20. uri še z zmagovalci prvega srečanja. Na igrišču Bearzot v Gorici bo spored naslednji: 18.00 Ladinci - selekcija U19 FJK, 19.00 Furlani - Ladinci, 20.00 Furlani - selekcija U19 FJK (tekma bo v neposrednem prenosu po TeleFriuli). Finalni dvoboji bodo jutri. V Štandrežu bodo ob 15. uri igrali za 5 mesto, ob 17.00 pa za 3. mesto. Ob 17. uri bo v Gorici ženski dvoboj med novoustanovljeno selekcijo Friul, ki bo gostila Ladinke. Furlanke, ki bodo igrale na Europeadi 2028, so prejšnji konec tedna na prijateljski tekmi izgubile proti Triestini. Na goriškem stadionu Bearzot bo nato jutri ob 19.45 na sporedu še finale (tudi po TeleFriuli).

Žurka z Blek Pantersi

Kar pestro bo nocoj v Štandrežu, kjer bodo od 19. ure dalje Slovence iz treh držav zabavali Blek Pantersi ter Neja Volčič ter DJ Boškin. Žurka z didžejem bo tudi v Gorici jutri ter v soboto po finalni tekmi. V nedeljo bo za reprezentance voden ogled Goric. Jutri bo »štandreška skupina« imela športno kosilo v gostilni pri Turiju v Štandrežu. V nedeljo pa bodo gostje jedli v gostilni pri Primožiču v Gorici.