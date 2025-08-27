Danes začetek eurobasketa

Danes se bo v Tampereju na Finskem in v Rigi v Latviji začelo 42. evropsko prvenstvo v košarki. Slovenija bo tekmovanje odprla jutri ob 20.30, ko bosta na delu skupini v Katovicah in Limassolu. Predtekmovanje evropskega prvenstva tudi tokrat poteka na štirih lokacijah, zaključni boji od osmine finala naprej pa bodo v Rigi.

Slovenija bo igrala na Poljskem, kjer se bo najprej pomerila prav z gostitelji, ki so ji na zadnjem eurobasketu 2022 v Berlinu zadali boleč poraz v četrtfinalu. V nadaljevanju se bo zasedba selektorja Aleksandra Sekulića srečala še s Francijo, Belgijo, Islandijo in Izraelom. Predtekmovanja bodo potekala do 4. septembra, prvi dvoboji osmine finala v Rigi bodo 6. septembra, nov evropski prvak pa bo znan 14. septembra. Naslov branijo Španci, ki so bili v finalu 2022 boljši od Francije, bron je osvojila Nemčija.