Daniel Skerl med elito s Pogačarjem in Rogličem

S preizkušnjo po Avstraliji se bo začela kolesarska sezona na najvišji ravni. V njej bo letos nastopalo devet Slovencev ... pravzaprav deset, če v ta seznam dodamo tudi Openca Daniela Skerla, ki sicer tekmuje z italijansko licenco. Za 21-letnega sprinterja bo to krstna sezona v elitni seriji World Tour. Po treh uspešnih sezonah med U23 v razvojni ekipi CTF Victorious je Skerl podpisal svojo prvo profesionalno pogodbo z ekipo Bahrain Victorious.

Ravno v Avstraliji na dirki Tour Down Under, ki bo na sporedu med 21. in 26. januarjem v okolici Adelaidea, bo Skerl prestal tudi tekmovalni krst med elito. Njegova naloga bo pomagati nemškemu sprinterju Philu Bauhausu, ki je pred dvema letoma na avstralski dirki slavil tri etapne zmage. Skerl se je med 6. in 22. decembrom mudil na ekipnih pripravah v španski Altei, kjer se je vživel v »kolesarsko družino« moštva Bahrain Victorious. Hotelsko sobo je delil nič manj kot s slovenskim šampionom Matejem Mohoričem, kar mu je gotovo vlilo še dodatne motivacije za začetek profesionalne kariere. Skerl bo v svoji krstni sezoni opravil med 42 in 46 tekmovalnih dni, kot vse kaže, se bo med drugim udeležil tudi dirke po Sloveniji, ki bo letos na sporedu med 4. in 8. junijem (trasa še ni znana).