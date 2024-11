Kolesar Daniel Skerl med profesionalci v Avstraliji

V kavarni Eppinger v Trstu je sinoči potekalo srečanje z novim poklicnim kolesarjem Danielom Skerlom. Enaindvajsetletni Openc bo v prihajajoči sezoni tekmoval v dresu ekipe Bahrain Victorious v elitni svetovni seriji UCI World Tour. S tem je Skerl postal šele tretji tržaški profesionalni kolesar po Giordanu Cotturju in Guidu De Santiju.

Ekipa Bahrain Victorious je prihod Skerla naznanila 19. avgusta letos. Obetavni openski sprinter je v zadnjih treh sezonah dirkal za razvojno ekipo CTF Victorious, iz katere so letos iz starostne skupine U23 v profesionalno ekipo napredovali še Slovenec Žak Eržen, Nizozemec Max van der Meulen, Britanec Oliver Stockwell in Rus Roman Ermakov.

Na sinočnjem srečanju so bili prisotni tisti, ki so pripomogli k temu, da se je Skerl iz otroških kategorij (od samega začetka svoje športne poti je bil zvest klubu Cycling Team Friuli) prebil do statusa poklicnega kolesarja. Med njimi sta bila tudi prva njegova trenerja Paolo Godnič in Ivan Sossi ter nekateri predstavniki pokroviteljev kluba CTF.

Skerl se bo z ostalimi kolesarji ekipe Bahrain Victorious čez nekaj tednov udeležil pripravljalnega kampa v Španiji, kamor bo odpotoval 6. decembra. Natanko mesec dni kasneje bo odletel v Avstralijo, kjer ga čaka krstni nastop med profesionalci. Udeležil se bo dirke Tour Down Under, ki velja za tradicionalno uverturo sezone UCIWorld Tour. Dirka bo na sporedu od 21. do 26. januarja 2025, kolesarji pa bodo morali v šestih (ne pretirano zahtevnih) etapah prekolesariti skupno 819,9 km. Start in cilj bosta v Adelaideu.

»Odkar je postalo uradno, da bom dirkal med profesionalci, se je že marsikaj spremenilo, sploh v zadnjih tednih. Pred kratkim sem začel sodelovati z ekipnim nutricionistom ter z novim kondicijskim trenerjem, ki je do letošnjih olimpijskih iger v Parizu skrbel za britansko ekipo na velodromu. Prejšnji teden pa sem bil v Novem mestu, kjer so mi pripravili novo kolo. V zadnjih štirih tednih sem zelo intenzivno treniral. Treningi so zdaj daljši in bolj naporni, a mi to ne povzroča večjih težav. Vsakodnevno obiskujem tudi fitnes, kjer z bratom Stefanom pilim telesno pripravo,« je dejal Skerl, ki z velikim navdušenjem pričakuje začetek sezone.