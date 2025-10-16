Daniel Skerl spet v ospredju, tokrat na petem mestu

Openski kolesar Daniel Skerl (Bahrain Victorious) je tudi v tretji etapi dirke po Guangšiju na Kitajskem, zadnje preizkušnje sezone svetovne serije World Tour, dosegel odmeven rezultat. Potem ko je včeraj v drugi etapi s četrtim mestom dosegel svojo najboljšo uvrstitev med profesionalci, je v današnji tretji etapi od Jingšija do Bame (214 km) v sprintu glavnine osvojil peto mesto. Še tretjič zapored je bil najboljši Francoz Paul Magnier (Soudal Quick-Step), ki je seveda utrdil skupno vodstvo na dirki. Drugi je bil Belgijec Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe), tretji Nemec Max Kanter (XDS Astana), pred Skerla pa se je uvrstil še Poljak Stanislaw Aniolkowski (Cofidis).

V skupnem seštevku zaseda 22-letni Skerl, ki v letošnji sezoni prvič nastopa na najvišji ravni, 24. mesto, v točkovni razvrstitvi pa se je z desetega povzpel na 5. mesto. Deveti je v skupni razvrstitvi mladih kolesarjev. Do konca dirke so še tri etape. Za končno zmago bo odločilna sobotna peta etapa, ki se bo končala s ciljnim vzponom, na ostalih dveh (predvsem na nedeljski zadnji) pa se lahko Skerl znova vmeša v boj za najvišja mesta.