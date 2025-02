Daniel Skerl z zaostankom 2:19 na prvi etapi po ZAE

Italijan Jonathan Milan (Lidl-Trek) je zmagovalec prve etape kolesarske dirke po Združenih arabskih emiratih. V zahtevnem sprintu navkreber je poskusil tudi slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG), a je prehitro začel pospeševati ter nato malce popustil in na koncu zasedel deseto mesto.

Openski kolesar Daniel Skerl (Bahrain Victorius), ki letos prvič tekmuje med profesionalci, se je uvrstil na 111. mesto z zaostankom 2:19. Za njim se je uvrstil Luka Mezgec (Team Jayco-AlUla), ki je z zaostankom 3:08 pristal na 124. mestu. Na končni cilj je prikolesarilo 139 kolesarjev.

Kolesarji so se danes merili na 138 km relativno ravninske trase od Madinat Zajed Šamsa do Liwe. Pogledovali so predvsem proti zadnjemu bolj vetru izpostavljenemu krogu ter zadnjih 1,5 kilometra navkreber.

Pred tem so lovili trojico ubežnikov, med katerimi je najdlje v ospredju zdržal Italijan Manuele Tarozzi (VF Group-Bardiani CSF-Faizane). Glavnina ga je ujela 11 km pred ciljem. Dobrih osem kilometrov pred koncem je tik za kolesom Pogačarja grdo padel njegov moštveni kolega in sprinter ekipe Kolumbijec Juan Sebastian Molano.

V zadnjih 600 m s povprečnim naklonom 6 % so na račun prišle tako sprinterske ekipe kot eksplozivni kolesarji, med njimi tudi Pogačar. Slednji je že pred tem okoli 37 km pred ciljem pretegnil noge s pospeševanjem na enem od krajših klancev.

Tudi v ciljni ravnini je poskusil, a nekoliko prehitro, saj so mu v zadnjih nekaj 100 m pošle moči, prehiteli pa so ga predvsem močnejši sprinterji.

Milan je slavil 18. zmago v karieri in drugo letos. Drugi je bil sprva Belgijec Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), ki pa je tik pred ciljem precej zamenjal smer in pri tem malce oviral Finna Fisher-Blacka (Red Bull-BORA-hansgrohe). Ta je po odvzemu drugega mesta Belgijcu napredoval mesto višje, tretji pa je bil Danec Tobias Lund Andresen (Picnic PostNL). Pogačar je etapo sklenil na desetem mestu.

V torek bo na sporedu druga etapa, v kateri se bodo kolesarji merili v vožnji na čas. Dolga bo 12,2 km po otoku Hudajrijat. Glavni favorit je Britanec Joshua Tarling (Ineos Grendiers), do visoke uvrstitve pa bi že lahko prišel tudi Pogačar.