Derbi v Repnu brez zmagovalca

NOGOMET

ELITNA LIGA

Kras Repen – Juventina 2:2 (0:0)

Strelci: 23. Gojanović (K), 66. Bevilacqua (J), 70. Pitacco (K), 93. Lesjak (J)

Kras Repen: Bužan, Verzegnassi, Tuccia, Rajčević, Catera, Ermacora, Mlakar (Soban), Zecchini (Gustin), Pitacco (Pescatori), Gajšek (Bandi), Gojanović (Male). Trener: Sandrin.

Juventina: De Mattia, Vecchiato (Carnese), Loggia, Kogoi (Petejan), Russian, Bevilacqua, Kanapari, Liut, Selva, Lesjak, Hoti. Trener: Buonocunto.

Rdeč karton: 72. Liut (J)

Trinajsti slovenski derbi med Krasom in Juventino se je končal brez zmagovalca. Pred številni gledalci v Repnu so krasovci dvakrat povedli in Juventina, ki je del drugega polčasa igrala z možem manj (sodnik je pokazal Liutu dvojni opomin), obakrat uspela izenačiti. Za domačine je bil posebno boleč drugi gol štandreške ekipe, ki je padel šele v 94. minuti, ko so v Krasovem taboru z mislijo že praznovali prvo prvenstveno zmago. Te pa niso (še) doživeli. Osvojili so točko.

2. AMATERSKA LIGA

Campanelle – Sovodnje 1:2

Strelca: Božič in Predan.

Cormonese – Zarja 0:1

Strelec: Razem

Turriaco – Vesna 4:3 (1:0)

Strelci: 30. Negrin (T), 51. Volaš, 56. Yayha (T), 72. Bianco (T), 80. Volaš, 85. Volaš, 94. Mucci (T)

Vesna: Bremec, Zuppa, G. Jurincich (Stefanato), Sosič (Frangini), Venutti, Petković, Sancin (Renar), Matuchina (Carro), Volaš, Franzot, Bazzara (Marchesan). Trener: F. Jurincich.

Rdeč karton: Frangini

3. AMATERSKA LIGA

Mladost – Primorje 1924 2:0 (2:0)

Strelec: 9. Kožuh, 33. Kožuh

Mladost: Zanier, Papais, Furlan, Komjanc, Peric, Bondarenko, Faidiga, D. Trevisan (Vera), Kožuh, Čajić (Skarabot), D. Dreassi (M. Dreassi). Trener: Černe.

Primorje: Pezzullo, Rguig, Celardi (Pazzaglini), Sain (Moghnie), Miniussi, P. Kaurin (Merkuza), Kralj, Chiatto, Bari, Osman (Paoletti), Bagattin (Pella). Trener: Issich.

Campanelle U21 – Primorec 1:5

Strelci: Savi, Poggio 2, Schettino in Moscolin

Primorec: Persico, Schettino, Gjuzi (Furlan), Succi (Lamacchia), Stocca Kralj, Pahor, Poggio, Ciccotelli, Savi (Carbone), C. Pischianz (E. De Sio), Moscolin (Kryeziu). Trener: V. De Sio.