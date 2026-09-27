Jadran Motomarine začel z zmago, predvsem pa prikazal učinkovito igro

Jadran Motomarine – Falconstar 78:65 (25:17, 38:29, 58:47)

Jadran: Ban 0 (-, -, -), Stjepanović 11 (2:4, 3:5, 1:2), Batich 0 (0:2, -, 0:1), Grgič 0 (-, -, -), Pieri 2 (-, 1:1, -), Demarchi 15 (-, 3:3, 3:4), Mandić 9 (1:2, 4:5, 0:1), G. Gobbato 10 (0:2, 5:7, 0:1), Sabadin 0 (-, -, -), Persi 6 (-, 3:4, -), E. Gobbato 15 (3:4, 6:8, 0:1), Milisavljević 10 (-, 2:2, 2:4). Trener: Jogan.

Jadran Motomarine je sezono 2026/27 v meddeželni B-ligi začel s prepričljivo zmago na Čarboli. Košarkarji trenerja Matije Jogana so pred številnimi navijači v deželnem derbiju z 78:65 premagal tržiški Falconstar. Jadran je prikazal veliko zbranost v obrambi, kar je bil ključ za zmago, v napadu pa je deloval zelo homogeno, saj so vsi prispevali svoj delež k zmagi. Kar pet košarkarjev združene ekipe je namreč doseglo dvomestno število točk (Enrico Gobbato in Demarchi 15, Stjepanović 11, Gianmarco Gobbato in Milisavljević 10).

Tekma se je za domačo peterko začela zelo spodbudno, saj je takoj povedla s trojko Milisavljevića. Prednost je nato ostala trdno v rokah Joganovih varovancev, ki so rutinirano stopnjevali tempo in držali nasprotnike na varni razdalji. Slabih pet minut pred koncem prve četrtine je na igrišče vstopil mladi Stjepanović, ki je takoj pokazal svoje vrline. V manj kot petih minutah je zadel 7 točk (toliko jih je v prvi četrtini prispeval še Enrico Gobbato). Po prvi četrtini je tako Jadran vodil s 25:17.

Še boljši je bil začetek druge četrtine, saj je v šesti minuti igre domača peterka po zabijanju Milisavljevića prišla do najvišje prednosti 18 točk (38:20). Sledil je popoln mrk tako v napadu kot v obrambi. Gostje so to izkoristili in začeli nižati prednost. Jadranovim košarkarjem nikakor ni šlo od rok (v zadnjih petih minutah niso več zadeli koša), vseeno pa so na glavni odmor odšli z 9 točkami naskoka (38:29).

Podobno kot druga se je začela tudi tretja četrtina, saj je Jadran s koši Gianmarca Gobbata in Demarchija takoj spet pobegnil. Svoje je še prispeval Stjepanović, tako da je po petih minutah drugega polčasa prednost združene ekipe znašala 19 točk (53:34). Do padca koncentracije v domačih vrstah pa tokrat ni prišlo, le po zaslugi Giorgia Romanina pa je Falconstar ohranil stik.

Pred zadnjo četrtino je bil izid 58:47, v zadnjih desetih minutah igre pa je domača peterka z raznolikim napadom in pozorno obrambo spet dvignila ritem, presegla 20 točk prednosti in varno pripeljala tekmo do konca. V izdihljajih so Tržičani uspeli nekoliko omiliti poraz, trener Jogan pa je lahko vseeno nekaj minut namenil tudi mladim Giacomu Sabadinu ter prvič Maximilianu Banu in Saši Grgiču.