Domovi košarkarji osvojili prvi polfinalni dvoboj

Dom – Perteole 59:51 (17:19, 35:25, 43:41)

Dom: Salvi 8 (-, 1:4, 2:6), D. Abrami 11 (7:8, 2:7, 0:1), M. Zavadlav 13 (3:4, 2:2, 2:6), M. Devetta 0 (-, -, -), G. Zavadlav 4 (-, 2:7, 0:3), Devetak 4 (0:2, 2:7, -), Vidani 8 (-, 1:1, 2:10), Bernetič 9 (1:3, 4:9, -), P. Abrami 0 (-, -, 0:2), Bressan 2 (-, 1:4, 0:1), Calzavara 0 (-, -, -), L. Pahor nv. Trener: Bonetti.

Domovi košarkarji so v prvem polfinalnem dvoboju play-offa goriške skupine deželne divizije 2 na domačem parketu z 59:51 premagali trdožive nasprotnike iz Perteol.

Tekma se za Bonettijevo ekipo ni začela najbolje, že v drugi četrtini pa so Bernetič in soigralci dvignili ritem igre. Drugo četrtino je Dom začel z delnim izidom 12:0, izkazal pa se je predvsem v obrambi, saj je nasprotnikom prepustil vsega 6 točk. V tretji četrtini so se Perteole s consko obrambo vrnile v igro in tudi povedle. Domačini pa so pravočasno reagirali in z dvema zaporednima trojkama Mateja Zavadlava in Federica Vidanija spet prešli v vodstvo. Dom je prednost v zadnjih desetih minutah tekme suvereno upravljal in na koncu zasluženo slavil.

Med posamezniki sta se izkazala že omenjeni Matej Zavadlav (13 točk), ki je odigral svojo najboljšo tekmo v letošnji sezoni, in kapetan David Abrami (11), ki je dobro vodil ekipo na igrišču. Povratna tekma bo v soboto, 3. maja, v Rudi.