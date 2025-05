Domovi košarkarji so si priigrali finale

DEŽELNA DIVIZIJA 2 - polfinale play-outa goriške skupine, 3. tekma

Dom – Perteole 64:53 (21:4, 29:22, 49:43)

Dom: Salvi 7 (4:5, 0:1, 1:2), D. Abrami 11 (4:4, 2:7, 1:3), M. Zavadlav 3 (-, -, 1:3), G. Zavadlav 11 (1:2, 5:8, 0:2), Devetak 0(0:2, -, -), Vidani 11 (-, 1:2, 3:13), Bernetič 11 (1:2, 5:9, -), P. Abrami 0 (-, 0:1, 0:1), Bressan 10 (1:3, 3:9, 1:3), Devetta in L. Pahor nv. Trener: Bonetti.

Domovi košarkarji so se uvrstili v finale play-offa goriške skupine deželne divizije 2. V njem se bodo za preboj v deželni final-four za napredovanje pomerili s krminsko Albo. Prva tekma bo že v petek v telovadnici Kulturnega doma.

Dom je v odločilni tretji polfinalni tekmi na domačem parketu s 64:53 zasluženo premagal Perteole. Za zmago je zaslužna celotna ekipa, saj je kar pet košarkarjev goriškega moštva doseglo dvomestno število točk. Med posamezniki pa velja vendarle izpostaviti kapetana Davida Abramija, Gabrijela Zavadlava in Ivana Bernetiča.

Tekma se je za Bonettijeve varovance začela zelo dobro, saj je Dom z učinkovitim napadom in agresivno obrambo takoj pobegnil. Izid prve četrtine je bil 21:4. Že v drugi pa je Dom izgubil kompas, tako da so se gostje vrnili v igro. Popolnoma izenačena je bila nato tretja četrtina, v zadnji pa so gostitelji strnili svoje vrste in z zrelo igro prišli do želenega uspeha in uvrstitve v finale.

DEŽELNA DIVIZIJA 2, zlata tržaška skupina

Baloncesto Triestino – Sokol Franco 62:57 (15:20, 32:36, 47:47)

Sokol: Scrigner 2, Mandić 14, Sas. Zidaric 14, Ušaj 6, Sam. Zidaric 5, M. Malalan 0, Raseni 2, Doljak 11, Gutty 3, E. Albanese nv. Trener: A. Albanese.

V predzadnjem krogu zlate tržaške skupine deželne divizije 2 je Sokol Franco v gosteh klonil proti ekipi Baloncesto Triestino, ki si je že pred to tekmo zagotovila nastop v deželnem final-fouru za napredovanje. Končni izid izenačenega dvoboja v športni dvorani PalaTrieste je bil 62:57 v korist tržaškega moštva.

Nabrežinci, ki so tokrat nastopili v nekoliko okrnjeni postavi, so odigrali zelo solidno tekmo. V prvem polčasu so bili celo za odtenek boljši od domačinov in na glavni odmor odšli s štirimi točkami naskoka (32:36). V drugem je na igrišču vladalo popolno ravnovesje, v končnici pa so si tržaški košarkarji priigrali nekaj točk prednosti in tako še četrtič v letošnji sezoni premagali Sokol. Nabrežinci bodo v zadnjem krogu prihodnjo soboto gostili miljski Interclub.