Dončić in Čančar poražena, Miami zmagal

V zadnjem kolu rednega dela severnoameriške lige NBA so Dallas Mavericks Luke Dončića in Denver Nuggets Vlatka Čančarja doživeli povsem nepomemben poraz v boju za končnico proti Minnesoti s 121:136 oz. proti Portlandu s 116:132. Luka Dončić je prispeval 18 točk ter po šest skokov in podaj. Dallas si je že pred zadnjo tekmo rednega dela sezone zagotovil mesto petega nosilca zahodne konference in se bo v prvem krogu končnice pomeril s četrtimi nosilci, Los Angeles Clippers.

Čančar je odigral 17 minut za Denver, ki je tretji nosilec, in v tem času dosegel štiri točke in dva skoka. Denver Nuggets se bodo s Portlandom pomerili tudi v prvem krogu končnice zahoda.

Miami Heat Gorana Dragića, ki je počival, je zmagal proti Detroit Pistons s 107:120. Miami se bo v prvem krogu končnice NBA pomeril z Milwaukeejem.