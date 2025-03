Dončić še drugič boljši od mestnih tekmecev

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je v dresu Los Angeles Lakers v severnoameriški ligi NBA zabeležil še drugo zmago proti mestnim tekmecem Los Angeles Clippers. Šestindvajsetletni Ljubljančan je ob slavju s 108:102 dosegel 29 točk in podelil še devet asistenc.

Za jezernike je bila to šesta zaporedna zmaga in 12. na zadnjih 14 tekmah. Po porazu Denverja (39-22) so zdaj z razmerjem zmag in porazov 38-21 skočili celo na drugo mesto zahodne konference. Na vrhu so Oklahoma City Thunder (49-10).

»Igral je fantastično. To sta tisti njegov zagon in tekmovalni duh, pa tudi notranji demoni, ki pridejo na površje ob tovrstnih tekmah. In za nas je sijajno, ko se to zgodi,« pa je Dončičevo predstavo pohvalil trener jezernikov JJ Redick.