Dončić z 38 točkami ponesel Dallas do nove zmage

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je z 38 točkami ponesel Dallas do nove zmage v gosteh proti Denverju s 124:117. Dramatično in napeto tekmo so gostje osvojili po podaljšku. Pri Denverju se je izkazal Srb Nikola Jokić, ki je prav tako kot Dončić dosegel 38 točk, medtem ko Vlatko Čančar ni dobil priložnosti za igro.

Luka Dončić za las ni dosegel novega trojnega dvojčka, ob odlični igri je prispeval 38 točk, 13 asistenc in devet skokov.

Za Dallas gre ob osmih odigranih tekmah za četrto zmago v sezoni.