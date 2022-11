Dončić že devetič zapored nad 30 točk, tudi tokrat uspešno

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je ob zmagi Dallas Mavericks proti Brooklyn Nets s 96:94 še devetič zapovrstjo na začetku sezone severnoameriške lige NBA presegel mejo 30 točk. Dosegel je 36 točk, ob tem pa je dodal še po šest skokov in podaj.Za Dallas (6-3) je bila to četrta zmaga v nizu, s čimer se je povzpel na peto mesto zahodne konference. Za 23-letnega Ljubljančana pa je bila to nova tekma z več kot 30 točkami od začetka sezone. Z deveto zaporedno je postal košarkar z drugim najdaljšim tovrstnim dosežkom. Na vrhu te lestvice je Wilt Chamberlain, ki mu je v sezoni 1962/63 to uspelo kar 23-krat.

V tesnem obračunu je bil Dončić daleč najbolj učinkovit košarkar na parketu. Iz igre je zadel 11 od 22 metov, od tega pet od devetih za tri točke. S črte prostih metov je zadel devet od 12 metov. V statistiko je v 38:25 minute vpisal še dve ukradeni ter pet izgubljenih žog ob eni blokadi.

Goran Dragić se je s Chicago Bulls še drugo noč zapovrstjo meril s Toronto Raptors. Po porazu v Kanadi so v svoji dvorani tokrat biki ugnali tekmeca s 111:97. Šestintridesetletni Ljubljančan je v dobrih 25 minutah na parketu dosegel deset točk, pet skokov in dve asistenci.