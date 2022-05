Dončićev Dallas napredoval v konferenčni polfinale

Košarkarji Dallas Mavericks, pri katerih igra slovenski košarkarski as Luka Dončić, so se prvič po letu 2011 uvrstili v konferenčni polfinale severnoameriške lige NBA. Na šesti tekmi so premagali Utah Jazz z 98:96, pri čemer je Dončić dosegel 24 točk, prispeval pa je še devet skokov in osem podaj. Ob tem je ukradel dve žogi, podelil blokadi in izgubil tri žoge. Končni obračun v zmagah je 4:2 v korist košarkarjev Dallas Mavericks, ki bodo zdaj igrali proti Phoenix Suns, najboljši ekipi rednega dela.

»Čestitke fantom, zaslužili so si to zmago,« je po tekmi dejal trener Jason Kidd, ki je bil v postavi Dallasa, ko se je ta nazadnje uvrstil v drugi krog končnice leta 2011. »Zaupali so našem načrtu, zaupali so v strokovno vodstvo in opravili so svoje. Nismo zvezdniška zasedba ... Luka je tisti, ki dobi največ pozornosti in upam, da se je s tem znebil pritiska glede napredovanja.«