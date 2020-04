Eurobasket preložili, za Slovenijo pa je to lahko prednost

Eurobasket, ki bi moral biti leta 2021 v Gruziji, Nemčiji, Italiji in na Češkem, je Fiba prestavila na september 2022. Gre za pričakovano odločitev, glede na to, da so tudi OI po novem na koledarju šele prihodnje leto.

Najprej kako ocenjujete sicer pričakovano preložitev evropskega prvenstva na leto 2022?

Prav gotovo je to pravilna izbira, saj Fiba drugih možnosti ni imela. Prihodnje leto bodo olimpijske igre glavno tekmovanje, če bi evropsko prvenstvo ohranilo prvoten termin, bi bil program prenatrpan.

Je lahko to prednost za Slovenijo, ki bo v kratkem dobila novega selektorja?

Seveda, to je velik plus za slovensko reprezentanco. Novi selektor bo lahko ekipo bolje spoznal in jo pripravil na EP. Mlajši igralci pa imajo dodatno sezono, da napredujejo in se priključijo reprezentanci. Prihod takega strokovnjaka kot je Itoudis je pozitivna sprememba za slovensko košarko. Mednarodno priznani tuj trener lahko pripomore k temu, da Slovenija naredi še dodaten korak naprej.

Še prej pa bo reprezentanca lovila nastop na olimpijskih igrah v Tokiu. Ji bo uspelo?

Če ne bo zapletov, ima dobre možnosti za uvrstitev na OI. Glavno je, da bo ekipa popolna, da bosta zraven tudi Dončić in Čančar, ki nastopata v ligi NBA. Zato je pomembno, da se zaradi sedanjih težav prihodnja sezona ne konča prepozno. Seveda pa ne gre zanemariti doprinosa ostalih košarkarjev.

Na kvalifikacije za EP in SP negativno vpliva spor med Fibo in vodstvom evrolige. Tudi dejstvo, da Slovenija kot aktualni prvak nima zagotovljenega mesta na prihodnjem EP, je absurd, kajne?

Ta spor povzroča veliko zmešnjavo na obeh straneh. Novo pravilo, ki veleva, da mora tudi prvak skozi sito kvalifikacij, je sad tega spora. Kvalifikacije brez košarkarjev, ki igrajo v evroligi, negativno vplivajo predvsem na manjše države. Španija se je denimo brez težav uvrstila na zadnje SP, čeprav je v kvalifikacijah igrala z nekakšno B-reprezentanco, ki pa je bila še vedno dovolj kakovostna. To si lahko privoščijo le države s širokim izborom igralcev.

Pandemija koronavirusa je zaustavila ves športni svet. Kako lahko ta nepričakovani premor vpliva na vrhunske košarkarje?

Zelo negativno. Košarkarji bodo veliko časa brez specifičnega košarkarskega treninga, zato bo forma padla na zelo nizko raven. Ob ponovnem zagonu bodo potrebovali temeljite bazične priprave, preden bodo lahko spet ujeli pravi tekmovalni ritem. Prav je, da so se državna prvenstva predčasno zaključila, na drugi strani pa ostajata liga NBA in evroliga, ki hočeta izključno iz komercialnih razlogov vendarle speljati sezono do konca.