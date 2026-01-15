Eva Fučka najboljša v Sloveniji, odslej bo tekmovala v novi kategoriji

Za opensko strelko Evo Fučka je bila tudi sezona 2025 nadvse uspešna. Še tretjič zapored se je okitila z naslovom slovenske državne prvakinje v praktičnem strelstvu oziroma v strelski disciplini IPSC, in sicer v kategoriji tovarniška z optiko (Production Optics). Na državnem prvenstvu, ki je potekalo oktobra na prenovljenem strelišču Slovenske vojske Crngrob pri Škofji Loki, je bila sicer edina ženska v svoji kategoriji, na absolutni članski lestvici tovarniška z optiko (to pomeni, da je pri streljanju uporabljala nepredelano pištolo z elektronskim merkom) pa je zasedla 15. mesto in za sabo pustila pet strelcev.

V lanski sezoni je Fučka nastopila tudi na slovenskem pokalnem prvenstvu, ki je zajemalo pet tekem, in prav tako osvojila končno prvo mesto. Novembra je osvojila tudi naslov podprvakinje v hitrostnem streljanju na metalne tarče (Steel Challenge), ki je v svetovnem merilu močno razvita panoga. Še drugo leto zapored je Openka nastopila na spektakularnem, a zelo zahtevnem mednarodnem tekmovanju Lynx Brutality, ki je bilo konec maja v Kočevju.

Fučka bo v prihajajoči sezoni, na katero se že vneto pripravlja, prestopila v kategorijo standardna optika (Standard Optics), kar ji prinaša nove izzive. »Glavna razlika je predvsem v tem, da bom imela po novem 23 nabojev v nabojniku, to je osem več kot v prejšnji kategoriji. Na ta način je streljanje hitrejše in torej fizično še zahtevnejše. Nekaj modelov nove optike sem že preizkusila, na pištoli pa bom lahko odslej imela tudi nekaj personaliziranih izboljšav,« poudarja Fučka, ki se bo v naslednjih dneh mudila v Las Vegasu na srečanju (na povabilo), ki ga prireja svetovno znani proizvajalec orožja Beretta.

Fučkin glavni cilj v sezoni 2026 bo evropsko prvenstvo, ki bo v začetku junija v Buzsáku na Madžarskem. Openska strelka bo še naprej večinoma tekmovala v Sloveniji, udeležila pa se bo tudi nekaterih tekem v Italiji in na Hrvaškem. Po novem ima Openka, ki je včlanjena v Strelski klub Kras iz Sežane, status kategorizirane športnice v Sloveniji, saj je praktično strelstvo oziroma njena krovna zveza SZPS prešlo pod okrilje Olimpijskega komiteja Slovenije.