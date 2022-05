Finale v Cordenonsu: poraz Olympie po petem setu

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA – Druga finalna tekma play-offa

Futura Cordenons – Olympia 3:2 (25:21, 17:25, 25:22, 22:25, 15:12)

Olympia: M. Komjanc 10, Cotič 17, Š. Čavdek (L), S. Komjanc 14, Cobello 9, Pavlovič 15, Terpin 6, Hlede 3, Černic 1, A. Čavdek (L), Corsi; n.v.: Lupoli. Trener: Robert Makuc.

Sanje goriške Olympie so se sinoči razblinile. Na borbeni finalni tekmi so s 3:2 klonili proti ekipi iz Cordenonsa, ki je tako napredovala v B-ligo. Kot najvišje uvrščena zamejska ekipa se je Olympia na tekmi res izkazala. Igrala je združeno in borbeno; ob spremstvu bučne publike se je v gosteh borila za vsako žogo, čeprav je bila z nekaj odvečnimi napakami na servisu primorana priznati premoč nasprotnikov. Prvi niz je bil izenačen vse do zadnjega, ko so Goričani opravili nekaj preveč naivnih napak in tako prepustili niz ekipi iz Cordenonsa. V drugem nizu je bila Olympia že od vsega začetka v prednosti. Rahlo prednost je potem povečala in nasprotnikom tako onemogočila, da bi razvili svojo igro. Nasprotno pa se je godilo v tretjem setu, ko je Olympia zaostajala. Proti koncu niza pa je počasi z boljšo igro nadoknadila Cordenons. Pri rezultatu 22:20 za Goričane pa je sodnik opravil veliko napako in oškodoval Olympio, ki ji potem v končnici ni uspelo nadoknaditi zaostanek. V četrtem nizu je Olympia po izenačenem začetku z odločno igro prva zabeležila petindvajseto točko. Zadnji in odločilni niz pa je bil zgodba zase. Goričani niso začeli ravno najboljše, v odločilnih trenutkih so prevladale emocije, nasprotniki pa se zadnje ovire sploh niso ustrašili in osvojili prvenstvo C lige.

Po tekmi je bil kapetan Goričanov razumljivo malce potrt. »Vedeli smo, da bo v Cordenonsu tekma zahtevna. Zgrešili smo nekoliko preveč v ključnih trenutkih. Take pomembne tekme pa odločajo ravno take žoge in detajli,« je priznal Komjanc in dodal, da bi si Olympia sinoči zaslužila zmago, kar se na žalost ni pripetilo. Podobnega mnenja je bil tudi trener Makuc. »Bili smo res blizu zmagi. Servis je bil tokrat za nas usoden. Preveč smo grešili, čeprav smo bili v ostalih elementih igre res dobri,« je pojasnil Makuc. Kaj pa o sezoni? »Zelo sem zadovoljen, saj smo cilj nastopa v finalu dosegli. Zahvaljujem se vsem soigralcem, trenerjem, in odbornikom za opravljeno,« je še pristavil Komjanc. Tudi Makuc je s sezono zadovoljen, čeprav jim nekaterih hib ni uspelo odpraviti. »Manjkal nam je še zadnji korak, ki je bil v primerjavi s prejšnjim letom enostavnejši. Kljub temu pa nam na žalost ni uspelo iztržiti nekaj več,« je zagrenjeno povzel Makuc. (sic)

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB – Mossa 3:0 (25:21, 25:22, 25:19)

Zalet: Winkler 6, Lovriha (L1), Stergonšek 4, Vattovaz 7, Vidoni 0, Furlan 7, Teinthieu 21, Misciali 9; Giurdo, Marocchini, Škerlavaj, Močnik (L2), Hussu in Gruden nv. Trenerka: Ciocchi.

Odbojkarice Zaleta ZKB so na domačem igrišču v Repnu s 3:0 prepričljivo ugnale Mosso in tako tudi matematično dosegle obstanek v ženski C-ligi. Povrh tega so se v skupini za obstanek prebile na prvo mesto, saj je Tarcento v gosteh izgubil proti ekipi Eurovolleyschool.

Mossa se trenutno še bori za obstanek v ligi, zato so furlanske odbojkarice stopile na igrišče zelo zagrizeno. V prvih dve setih so se enakovredno kosale z domačinkami, ki pa so bile v ključnih trenutkih bolj učinkovite. V tretjem nizu so gostje nekoliko popustile, tako so Ciocchijeve varovanke prišle do gladke zmage. Do konca sezone sta še dve tekmi, na katerih bodo odbojkarice Zaleta skušale potrditi prvo mesto v skupini za obstanek.

ŽENSKA D-LIGA

Brugnera – Soča Lokanda Devetak ZKB 0:3 (18:25, 24:26, 11:25)

Soča: Scocco 15, Cotič 4, Komic 16, Birri (L1), Piva 15, Menis 3, Colja 4, Flospergher (L2), Berzacola, Ferfoglia, Gruden, Deiuri, Soprani. Trener: Milocco.

Odbojkarice Soče so v gosteh v Brugneri dosegle pomembno zmago v boju za obstanek.Zanesljivo so namreč premagale nepsorednega nasprotnika. Miloccove varovanke so bile tokrat solidne s servisi, mkar je posledično povzročalo težave domačinkam. Prva dva seta stta bila še nekoliko izenačena. Tretji pa je bil povsem enostranski v korist sočank.

MOŠKA D-LIGA

Naš prapor – Travesio 3:1 (14:25, 25:21, 25:15, 25:22)

Naš prapor: Bajt 3, Feri 14, Juren 16, Boškin 2, Peršolja 8, Sanzin 5, Valentinčič L 1, A. Devinar 3, Bittesnich 1, Sfiligoi 1, Korbi L2.