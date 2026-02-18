Shiffrin slavila v velikem slogu, Sinigoi na 30. mestu

Američanka Mikaela Shiffrin je premočno zmagala na olimpijskem slalomu. Z drugim časom druge vožnje je tekmice premagala za 1,50 sekunde. Na drugo mesto se je uvrstila Švicarka Camille Rast, tretja pa je bila Švedinja Anna Swenn Larsson (+1,71).

Nabrežinska smučarka Caterina Sinigoi, ki je po prvi vožnji zasedala 39. mesto je tekmo končala na 30. mestu, z zaostankom 6,31 sekunde za zmagovalko Shiffrin. Od ostalih slovenk je Ana Bucik Jogan osvojila 24. mesto (+4,62), Nika Tomšič 28. (+5,87) in Lila Lapanja 36. (+8,68). Italijanki Lara Della Mea in Martina Peterlini sta z enakim časom osvojili 13. mesto z zaostankom +3,03.

Prva vožnja

Na olimpijskih igrah poteka še zadnja tekma v alpskem smučanju, in sicer ženski slalom, na katerem tekmuje tudi nabrežinska smučarka Caterina Sinigoi. Slovenska reprezentantka je v prvi vožnji osvojila 38. mesto. Za vodilno Američanko Mikaelo Shiffrin je zaostala 3,74 sekunde. Edina Slovenka, ki se je uvrstila v trideseterico, je Ana Bucik Jogan na 27. mestu (+2,76), Nika Tomšič je 34., Lila Lapanje pa 44.

Po prvi vožnji prepričljivo vodi Shiffrin, dobitnica letošnjega malega kristalnega globusa v slalomu, ki lovi svojo prvo kolajno na teh igrah. Druga je Nemka Lena Duerr z 0,82 sekunde zaostanka, tretja pa dvajsetletna Švedinja Cornelia Oehlund, ki je zaostala sekundo.

Druga vožnja se bo začela ob 13.30. Po prvih tridesetih tekmovalkah bodo nastopile še vse ostale smučarke, ki so se pripeljale v cilj v prvi progi, tako da še en nastop čaka tudi Caterino Sinigoi.