»Finančni zalogaj za igranje v prvi ligi nas nikakor ne skrbi«

Po praznovanju za napredovanje ekipe kluba Pallamano Trieste v rokometno A-ligo Gold smo se pogovorili s predsednikom tržaškega kluba Federicom Lanzo, ki se je v tej vlogi znašel nekoliko nepričakovano, saj ga je v klub privabil nekdanji predsednik Michele Semacchi. Po lanski odločitvi, da se ustanovi nov klub, je v novem društvu prevzel še bolj odgovorno funkcijo: »V resnici sem ostal, ker so me v to ‘skorajda’ prisilili otroci oziroma najstniki. Res nisem mogel pustiti na cedilu in brez kluba vse te nadebudne rokometaše. Imamo kar sedem mladinskih ekip, tem je treba dodati prvo ekipo. Res velika škoda bi bila, ko bi se morali odpovedati nadaljevanju športne dejavnosti. To je bila edina alternativa ustanovitvi novega društva. Moram priznati, da je lani poleti športni vodja Giorgio Oveglia name izvajal velik pritisk, da bi v klubu ostal. No, prepričal me je in zelo sem vesel, da sem se tako odločil.«

Prva sezona kot predsednik je bila nad vsemi pričakovanji.

Žal sem si tak uspeh pričakoval (smeh, op. a.). Čeprav so drugi govorili o uvrstitvi v končnico, sem sam bil prepričan, da smo lahko uspešni že prvo leto. Snovali smo ekipo, ki je bila že takoj uigrana in kateri so se tudi navijači kmalu navdušeno približali. Skratka, od samega začetka je vse »štimalo«.

Zdaj že gledate na prihodnjo sezono v A-ligi Gold. Vas nastop v prvi ligi skrbi?

Res je, gre za veliko bolj zahtevno prvenstvo, tudi s finančnega vidika. Vendarle to me najmanj skrbi. Imamo za nami številne pokrovitelje. Po novem bomo začeli upravljati tudi bar tu v športni dvorani na Čarboli. Pripravljamo se na poletno »šagro«, ki bo trajala od junija do konca avgusta, in bo dodaten vir prihodkov. Mislim, da bomo morali za A-ligo Gold porabiti okrog 200.000 evrov več kot letos, a ponavljam, to nas ne skrbi.

Najbrž potrebujete okrepitve za mirno plovbo v A-ligi Gold?

Gotovo bo potrebno letošnjo ekipo nadgraditi. Smo že na delu. Sam mislim, da bomo potrebovali štiri ali pet okrepitev, ki bodo dvignile kakovost ekipe, ki si je letos vsekakor prepričljivo izborila napredovanje. Naš cilj je vsekakor, da odigramo kar vidno vlogo že v prvi sezoni. Kdor je gledal finale italijanskega pokala, je opazil, da je razlika med A-ligo Gold in A-ligo Silver precejšnja. Zavedamo se tega, ravno zato imamo že kontakte z nekaterimi tujci, ki letos igrajo v portugalskem in celo danskem prvenstvu ter bi nam omogočili narediti kakovostni preskok.

Na praznovanju za napredovanje so bili prisotni tudi razni politični predstavniki. Kaj pa zahtevate od inštitucij?

V resnici ne zahtevamo kake neposredne pomoči. Zadostovalo bi, ko bi nam politika olajšala stike in iskanje dodatnih pokroviteljev, tu mislim na večja podjetja, do katerih drugače težko prideš.