Janja Garnbret z zmago v polfinalu balvanov začela obrambo naslova

Branilka olimpijskega zlata iz Tokia Janja Garnbret je z odliko opravila uvodni del tekmovanja v športnem plezanju na olimpijskih igrah na prizorišču v Le Bourgetu. V balvanski preizkušnji polfinala je od možnih 100 osvojila 99,6 točke. Druga Slovenka Mia Krampl je bila 17. (28,4 točke).

Korošica je šla kot prva favoritinja na start kot zadnja in igraje v svojem slogu v prvem poskusu osvojila vrh prvega in drugega in balvana. Zelo podoben je bil razplet na tretjem, kjer ji je na začetku zdrsnilo, kar jo je stalo desetinko točke. V drugem poskusu je šla do vrha.

Na zadnjem balvanu se je, tudi s strahom slovenskih navijačev, že pojavila asociacija na Prešernovega Povodnega moža in del pesmi - ga stakne nazadnje, ki bil ji je kos. V zadnjih letih je prava posebnost, če Slovenka v balvanu ne osvoji vrha. Garnbret je res potrebovala kar precej časa in poskusov, preden je našla pravo kombinacijo stopov do cone 10., od tam naprej pa se je kot po stopnicah prestopila do vrha in Poezije so bile hitro zaprte. Bržkone pa ji je malo pomagal tudi glasen vzklik publike, med katero je bila tudi smučarka šampionka Tina Maze: »Ajde«.

»Vse od Berna lani sem celo leto čakala ta trenutek. Ne vem, če sem bila kdaj bolj mirna kot pred današnjo tekmo, saj vem, da sem na treningih naredila vse. Edino, kar tukaj lahko naredim, je, da grem ven, plezam s pravo energijo in sem prava Janja. To sem danes naredila in uživala. Le pred prvim balvanom je bilo malo nervoze in tistih pozitivnih živcev,» je po prvem delovnem dnevu v Parizu povedala slovenska šampionka.

O nastopu pa je dodala. »Tretji balvan, mi ni predstavljal problema, imela pa sem zdrs na začetku. Četrti mi je delal malo težav, saj sem se na tako situacijo pripravljala, točno to sem trenirala, ampak mi položaj nekako ni ustrezal, našla pa sem svoj način, ki je bil povsem v redu. Na tekmi je to seveda težko, imaš štiri minute, lahko ‘zapaničariš’, a tokrat sem odreagirala zelo mirno in taka, da me nič ne zmoti, moram ostati do konca.«

Zanimiva je bila trditev, da je Garnbret četrti balvan pričakovala tak, kot je na koncu res bil. »Francoski postavljavci morda delajo malo v prid Francozom. Poznamo njihov slog, vemo, kaj njunima tekmovalkama paše in to seveda lahko pričakuješ. Tudi v nadaljevanju bo tako. Na koncu je tako, da veš, kje je start in kje je vrh in tam moraš biti,» je samozavestno še dodala prva dama svetovnega športnega plezanja.

Za naprej pa: »Mislim, da bo zdaj še lažje. V četrtek, ko bo težavnost, bom do konca spoznala kako reagira publika, kako je na odru, sama pa moram ostati zbrana in razmišljati s svojo glavo.«

»Vse je od ogrevanja potekalo mirno in sproščeno. Samo tako naprej. Mislim, da je oddelala, ne vem, če ne tako, kot zna samo ona. Pustimo tiste probleme pri zadnjem balvanu, 99 odstotno sem bil siguren, da bo našla pot in ga zlezla. Najde svojo pot in to je to, kar jo krasi. Verjetno pa je vedela tudi, da nobena od tekmic ni zlezla vseh štirih balvanov in to je bil najin cilj. Naredila bova kljukico in gremo dalje,» pa je dodal trener Roman Krajnik.

Tudi ta je opozoril na »francosko postavitev«: »Na tretjem balvanu je pisalo Oriane Bartone, ampak kar bodo naredili zanjo, bodo tudi za Janjo. Če se ji bo uspelo uvrstiti preko težavnosti, se pač bo. Sicer pa je bila postavitev prelahka.« In prav Francozinja je v kvalifikacijah osvojila drugo mesto.

Med tekmovalkami, ki so se merile v polfinalu na balvanih, je nastopila tudi Mia Krampl. Golničanka je po štirih balvanih osvojila 28,4 točke. Vrhu smeri je bila še najbližje na drugem in tretjem balvanu, ko je prišla do druge cone, na prvem in četrtem se je borila za prvo cono.

»Pri Janji je uspeh pričakovan. Zase pa se mi zdi solidno. Odplezala sem najboljše, kot sem v danem momentu lahko, dala sem vse od sebe, rezultat pa je kakršen je. Za nazaj nima smisla razmišljati, moram pa se učiti iz napak. Seveda je vedno prostor, da se plezanje izboljša in vedno je možno dobiti več točk. K temu seveda stremim,» je povedala Gorenjka in potrdila, da so bili balvani po pričakovanjih težji kot v olimpijskih kvalifikacijah.

»Odlično in samozavestno plezanje Janje. Morda je unovčila tudi izkušnjo iz Tokia, kjer je bilo s hitrostjo malo panike, tokrat pa je bila zelo mirna. To je dokazala tudi v zadnjem balvanu. Bil je tehnično zahteven, a tako kot zna, si je med plezanjem zamislila nekaj drugega in splezala. Pri Mii pa nisem bil navdušen že, ko sem videl balvane, saj ji niso pisani na kožo. Morda bi res morala bolje plezati pri drugem balvanu, ta mislim, da je bil dosegljiv in imela bi dodatnih 15 točk. A zdaj bomo videli, kaj bo naredila v težavnosti,» pa je tekmo videl slovenski selektor Gorazd Hren.

Moški so balvanski polfinale kombinacije opravili v ponedeljek. Med 20 nastopajočimi je bil tudi Luka Potočar, ki je na olimpijskem debiju v prvi tekmovalni rundi dosegel 17. mesto.