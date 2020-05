Gerdol: »Preverili bomo, ali lahko SP prenesejo«

Predsednik italijanskega olimpijskega komiteja Giovanni Malagò je v oddaji Che tempo che fa napovedal, da si italijanski prireditelji svetovnega prvenstva v alpskem smučanju 2021 v Cortini d'Ampezzo zaradi epidemije novega koronavirusa želijo tekmovanje prestaviti na leto 2022. Skratka, v leto, ko so na sporedu že zimske olimpijske igre v Pekingu.

O nameri je predsednik italijanske smučarske zveze Flavio Roda že seznanil vodilne pri Mednarodni smučarski zvezi Fis, ki so včeraj po večurnem sestanku sporočili, da bodo dokončno odločitev sprejeli 1. julija. Tako nam je potrdil tudi šef ženskega svetovnega pokala tržaški Slovenec, ki že dolgo živi v Žabnicah, Peter Gerdol: »Premestitev prvenstva bi imela celo vrsto posledic. Šele ko bomo podrobno analizirali vse plati, bomo sporočili našo odločitev,« je povedal Gerdol. Februarja 2022 so namreč na vrsti zimske olimpijske igre v Pekingu. »Vprašanje je, ali lahko tako velika dogodka sobivata v istem letu. Kakšen vpliv ima taka odločitev na sponzorje, kaj pa na televizijske pravice,« se sprašuje Gerdol in ves odbor pri Mednarodni zvezi Fis. S tehničnega vidika res ni večjih težav, s tekmovalnega pa bi bilo za tekmovlace zelo naporno: v približno mesecu dni bi morali biti kar dvakrat v višku forme, tveganje, da bi prvenstvo izgubilo na pomenu, pa je tudi veliko.

Cortina je tekme v alpskem smučanju nazadnje gostila leta 2019, saj so letos odpovedali finale svetovnega pokala zaradi širjenja novega koronavirusa.