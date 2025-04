Germani in Caruso na 6. mestu

V Hyèresu na francoski sredozemski obali se je z včerajšnjo regato za kolajne končal 56. Semaine Olympique Française. Jadralka tržaškega pomorskega kluba Sirena in članica vojaške ekipe italijanske vojne mornarice Jana Germani je s sojadralko Bianco Caruso iz Rima osvojila končno 6. mesto v olimpijskem razredu 49er FX. Z včerajšnjim drugim mestom je tržaško-rimska naveza nadoknadila dve mesti, saj sta Germani in Caruso po petkovih plovih zasedali 8. mesto. Pravzaprav jima je v petkovem drugem plovu zagodel nesrečen prehiter start, zaradi česar so jima sodniki dodelili po pravilniku zadnje mesto. Dotlej sta bili namreč Jana in Bianca celo prvi na lestvici in bi se lahko do zaključnega dneva lahko borili za sam vrh.

Francosko Semaine Olympique Française, ki je veljala kot druga etapa Sailing Grand Slama 2025, sta tako osvojili Belgijki Isaura Maenhaut ter Anouk Geurts. Drugi sta bili Američanki Paris Henken ter Helena Scutt tretji pa kanadski sestri Georgia in Antonia Lewin-Lafrance. Italijanska posadka Sofia Giunchiglia in Giulia Schio sta bili na koncu devetnajsti. V Franciji je nastopilo 38 posadk.