Gigi Datome o reprezentanci in selektorju Pozzeccu

Luigi »Gigi« Datome sodi v (krajši) seznam italijanskih košarkarjev, katerim je uspelo pustiti svoj pečat tudi v ameriški poklicni ligi NBA. 35-letnik iz Montebellune pri Trevisu, ki je košarkarsko zrasel v Sieni, je v ZDA igral dve sezoni, najprej z Detroit Pistonsi, nato še s Celticsi. Sledil je povratek v Evropo, bolj natančno v Istanbul, kjer je s Fenerbahčejem v sezoni 2016/17 osvojil evroligo. Datome, ki je zadnja leta igral z Olimpio Milanom, je zaključil svojo športno pot letos poleti z nastopom na svetovnem prvenstvu v košarki, ki se je za Italijo zaključilo s porazom v četrtfinalu proti ZDA in končnim osmim mestom: »Izbral sem pravi trenutek, da odidem. Sicer poleti smo imeli še svetovno prvenstvo, a napovedal sem konec kariere pred finalom za naslov, in med Bologno in Milanom je prišlo do res enkratne serije sedmih tekem, ki se je zaključila z našo zmago. Obenem so me proglasili za najboljšega igralca finala, tako da je bil tudi to znak, da je bila odločitev pravilna.«

Pet let ste igrali v Turčiji. Morda do nas prihajajo izkrivljene informacije o Turčiji?

Istanbul je eno izmed najlepših mest na svetu. S tem, da sem tam preživel tako dolgo obdobje, sem imel priložnost poglobiti poznavanje mesta. Spoznal sem nek nov svet, oziroma mesto, ki je stičišče kultur, kjer se spajata Evropa in Azija, kjer dobiš vse možne vere. Obenem, če si ljubitelj arhitekture, je Istanbul paša za oči. Ko sem javnosti sporočil, da odidem v Turčijo, so me s fotomontažami prikazovali kot prodajalca kebabov, a Turčije še zdaleč ne gre enačiti s kebabom.

