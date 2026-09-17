Go to Barcolana from Slovenia letos iz Portoroža

Organizatorji jadralne regate Go to Barcolana from Slovenia so včeraj dopoldne v Kopru predstavili letošnjo izvedbo in uradno odprli prijave na tekmovanje. Regata bo povezala Slovenijo in Italijo v soboto, 10. oktobra, en dan pred vrhuncem tržaškega jadralskega praznika.

Letošnja enajsta izvedba regate Go to Barcolana prinaša plovbo od Portoroža do Trsta. Organizatorji pričakujejo med 40 in 50 jadrnic na startni črti. Regato prirejajo v sodelovanju tržaških in slovenskih klubov. Med ključnimi so društvo Società Velica di Barcola e Grignano, Tržaški pomorski klub Sirena in Jadralni klub Pirat Portorož.Že nekaj let pa sodeluje pri organizaciji čezmejnega dogodka tudi Združenje slovenskih športnih društev v Italiji. Prijave na dogodek so brezplačne. Udeleženci morajo ob prijavi predložiti potrdilo o sodelovanju na nedeljskem vrhuncu, tako imenovanem jesenskem pokalu. Start sobotne regate bo v Portoroškem zalivu natanko ob enajsti uri. Jadrnice bodo plule ob obali do vmesne kontrolne točke pri Debelem rtiču. Ciljno črto bodo jadralci prečkali neposredno pred starim pomolom v tržaškem pristanišču. Če zaradi brezvetrja vse jadrnice ne bodo uspešno dosegle Trsta, bo vmesna točka štela kot končni rezultat tekmovanja. Organizatorji bodo v tem primeru upoštevali vrstni red pri Debelem rtiču.

Predsednik Sirene Igor Filipčič je na novinarski konferenci razkril stalno rast števila udeležencev. »Lani je tekmovalo 41 jadrnic, predlani 38, leto pred tem pa 36,« je povedal. Društvo po njegovih besedah nenehno pričakuje predvsem visoko udeležbo in ne zgolj kakovostnih, najhitrejših bark. Podpredsednik tržaškega društva Dean Bassi je ob tem pripomnil, da želi organizator z Barcolano dobesedno izprazniti vse slovenske marine. Bassi je dodal še novico, da bo letošnja prireditev vključevala tudi hrvaško etapo s startom v Pulju.

Regata predstavlja izjemno priložnost tudi za turistično promocijo. Slovenska turistična organizacija prireditev znova podpira dogodek pod blagovno znamko I feel Slovenia. Vodja milanske podružnice, Boljunčan Aljoša Ota je v poslanem sporočilu poudaril stalen porast zanimanja za tržaški praznik. »Turistični ponudniki Barcolano vse bolj prepoznavajo kot dogodek, ki vsako leto v Trst privabi zares velike množice gostov in turiste iz različnih držav,« je dejal.

Popoldanski del sobotne regate bo prinesel še uradno nagrajevanje v gledališču Verdi v Trstu. Organizatorji bodo prvouvrščenemu podelili prehodni pokal, vsi udeleženci pa bodo ob prijavi prejeli tudi posebno maskoto, majhnega psička Lelia. Ime maskote predstavlja neposreden poklon znanemu tržaškemu kantavtorju Leliu Luttazziju.