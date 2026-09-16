Pot Slovencev v Italiji ustvarja vezi

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Pred domačijo Pr Jalnu na Beli Peči, lučaj od državne meje pri Ratečah, se je sredi nedeljskega popoldneva zbralo lepo število ljudi. Prišli so na odkritje informacijske table, ki jo je tam postavilo Slovensko planinsko društvo Trst (SPDT). Spominjala bo, da je prvi odsek Vertikale SPDT, »planinske poti, ki povezuje kraje, v katerih že stoletja bivajo Slovenci v Italiji«, poimenovan po Alojzu Dolharju. Tržaški Slovenec, Svetoivančan, rojen leta 1902, je na Trbižu služboval kot zdravnik. Bil je vnet planinec, eden najboljših poznavalcev zahodnih Julijskih Alp, in je v Kanalski dolini veljal za steber slovenstva, so v slovenščini, italijanščini in nemščini zapisali na tablo. Dolharjeva zavezanost slovenskemu rodu je izpričana tudi na plošči, ki jo je njemu, tigrovcu, v spomin dalo postaviti na njegov trbiški dom Društvo TIGR.

Tablo sta odkrila pravnuka Samo Dolhar Šabec in Malina Dolhar

Dobrodošlico zbranim Pr Jalnu, med katerimi je bila številčna delegacija Dolharjevega rodu, je najprej izrekla članica SPDT Jasmin Rudež. Pozdravil je deželni svetnik stranke Slovenska skupnost Marko Pisani in pohvalil pobudo nameščanja informacijskih tabel po trasi Vertikale, ki je speljana od Julijskih Alp skozi doline Rezije in Benečije do Krasa in Jadrana. »Tudi jaz imam svojo vertikalo in skušam biti prisoten povsod tam, kjer živijo Slovenci,« je dejal. Pobudnik postavitve table na tistem mestu, Igor Jelen, je povedal, da »smo danes tu zato, ker sta si to zaželeli tudi mama Majda Jalen in Vida Dolhar«, energični dami, veteranki s tega skrajnega konca naselitvenega ozemlja Slovencev v Italiji. »Živimo v času, ko ukinjajo schengen in nam je meja spet v napoto. Tudi manjšina se rada deli, toda nas utegne Vertikala znova povezati, kakor nas povezujeta pogled proti goram in proti morju. In se znova prepoznamo kot skupnost,« je povedal Jelen, ki je pred odkritjem table spremljal udeležence na enournem sprehodu po Belopeško-Rateški planoti.

Majda Jalen med Miranom in Vido Dolhar