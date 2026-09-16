Parenzan srebrn v Franciji, novembra z visokimi cilji na SP na Tajsko

Paralimpijski namiznoteniški igralec Matteo Parenzan se je iz Francije vrnil z dragoceno srebrno kolajno. Na turnirju svetovne serije v kraju Saint-Quentin-en-Yvelines je italijanski paralimpijski reprezentant in član zgoniškega Krasa šele v finalu posamičnega turnirja razreda 6 klonil proti Čilencu Ignaciu Torresu. Slednji je zasluženo slavil z izidom 3:1 (11:9, 11:7, 8:11, 11:4).

»S svojo igro sem zadovoljen. Škoda za finale, saj mi ni uspelo spraviti v težave Torresa, ki v letos izgubil le dve tekmi, eno proti meni in eno proti Romunu Bobiju Simionu. Ta statistika veliko pove, kako močan in konstanten je,« je za italijansko namiznoteniško zvezo Fitet dejal Parenzan. »V finalu je znal vnaprej razumeti, kam bo padla žogica. Sva sicer zelo podobna igralca, oba sva zelo taktična in se znava zelo dobro pripraviti na nasprotnika. Fizično pa je boljši od mene, kar se je tokrat poznalo,« je o svojem nasprotniku v finalu povedal 23-letni Openc, ki na svetovni lestvici razreda 6 po novem zaseda drugo mesto. Vodi Romun Simion, tretji je Torres. Parenzanov naslednji veliki cilj je svetovno prvenstvo, ki bo med 13. in 19. novembrom na Tajskem.

Na komaj zaključenem turnirju jugozahodno od Pariza je bil Parenzan do finala stoodstoten. V skupinskem delu je s 3:0 najprej premagal Grka Chatzikyriakosa, nato pa še Nemca Müllerja. V četrtfinalu je bil brez izgubljenega niza boljši od domačina Latorreja, v polfinalu pa je prav tako s 3:0 ugnal večnega tekmeca Rosenmeierja. Na turnirju sicer nista nastopila vodilni na svetovni lestvici Simion in četrtouvrščeni Tajec Rungroj Thainiyom. Slednjega je Parenzan premagal tako v finalu SP 2022 v Granadi, kot v finalu paralimpijskih iger 2024 v Parizu.