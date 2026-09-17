»Jadran je še vedno simbol združevanja«

V soboto bo AŠZ Jadran slavnostno praznovalo 50-letnico delovanja, slavnostna prireditev v športni dvorani na openskem Pikelcu se bo začela ob 20. uri. Ob priliki okroglega jubileja enega najbolj prepoznavnih slovenskih športnih društev v Italiji smo se pogovorili s predsednico Almo Žnidarčič, ki je za Jadranovo krmilo stopila pred petimi leti.

Kot predsednica kako doživljate praznovanje 50-letnice Jadranovega delovanja?

Praznovanje 50-letnice me močno vznemirja, na pozitiven način seveda. Zelo počaščena sem, da sem v vlogi predsednice ob tem jubileju, čeprav sem le zadnji delček te dolge in bogate zgodovine. Sploh če razmišljam, kaj vsega se je v teh 50 letih zgodilo, koliko ljudi se je zvrstilo, koliko košarkarjev, trenerjev, odbornikov, staršev, pokroviteljev ...

Kaj vam sploh pomeni Jadran?

Zame je Jadran simbol združevanja. Je šport, košarka, so mladi, je uspeh, veselje, so zmage in porazi. Vse to in še kaj zraven je strnjeno v Jadran. Še vedno sem prepričana, da je Jadran eden glavnih nosilcev športa in družbenega življenja slovenske narodne skupnosti v Italiji. Jadran je prostor, kjer se srečujejo šport, narodna zavest, tradicija in prihodnost. Je športno združenje, ki od vedno povezuje generacije.

V soboto zvečer boste na openskem Pikelcu slavnostno praznovali 50-letnico delovanja. Nam lahko razkrijete kakšen detajl o prireditvi?

Zamislili smo si pravi praznik, kakršnega si 50-letnik tudi zasluži. Zato smo za pomoč prosili različne akterje, da smo pridobili nove in sveže ideje. Na dan smo povlekli stare posnetke in pripravili intervjuje, v katerih bomo kar se da strnili 50-letno zgodovino. Na prireditvi bo prisotna tudi glasba, predstavili bomo letošnje ekipe, z nami bodo številni gostje tako iz Italije kot iz Slovenije. Seveda si želimo, da se sobotnega večera udeleži čim večje število nekdanjih Jadranovih košarkarjev in trenerjev.

Preidimo na sedanjost: kakšno je zdravstveno stanje Jadrana?

Jadran je kar dobrega zdravja. Imamo dober in motiviran odbor, vsi odborniki se trudijo, da bi društvo čim bolje delovalo. Imamo kakovostne mladinske ekipe, v katerih igrajo fantje, ki so polni pozitivne energije in želje po dokazovanju. Imamo zelo dobre trenerje: Matijo Jogana, Roka Heiligsteina in Andreo Muro, ki se je vrnil k nam. Vsi ti so skupaj z odborom stebri, ki poganjajo celoten stroj in delajo za Jadranovo sedanjost ter prihodnost.