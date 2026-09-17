Juventina naprej po kazenskih strelih, v Sovodnjah brez golov

NOGOMET
POKAL ELITNE LIGE
Sanvitese – Juventina 5:6 po 11-m (1:1, 1:0)
Strelca: 2. D'Imporzano (S); 65. Selva
Juventina: Caruso, Loi (Carnese), Vecchiato, Kogoi (Liut), Russian, Ranocchi (Bevilacqua), Kanapari, Sgambella (Petejan), Selva, Lesjak (Piscopo), Hoti. Trener: Buonocunto.
Juventina je napredovala v četrtfinale pokala elitne lige.
POKAL 2. IN 3. AL
Sovodnje – Primorec 0:0
Sovodnje: Medič, Lutman (Peressini), Furlan, Cibini, Fiore, Mauri (Florenin), Bandelj (A. Juren), Zejnuni, Simčič, L. Predan, Visintin (Campo Dall'Orto). Trener: S. Feri.
Primorec: Persico, Stocca Kralj, Succi, Furlan, Pahor, Poggio, C. Pischianz (Luca Carli), Savi, Moscolin (Čubej), Vescovo (Lamacchia, E. De Sio). Trener: V. De Sio.