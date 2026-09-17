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Nogomet

Juventina naprej po kazenskih strelih, v Sovodnjah brez golov

V pokalu elitne lige in deželnem pokalu 2. in 3. amaterske lige

Jan Grgič |
FJK |
17. sep. 2026 | 0:01
    Juventina naprej po kazenskih strelih, v Sovodnjah brez golov
    Nogometaši Juventine na arhivski fotografiji (TIBALDI)
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NOGOMET

POKAL ELITNE LIGE

Sanvitese – Juventina 5:6 po 11-m (1:1, 1:0)

Strelca: 2. D'Imporzano (S); 65. Selva

Juventina: Caruso, Loi (Carnese), Vecchiato, Kogoi (Liut), Russian, Ranocchi (Bevilacqua), Kanapari, Sgambella (Petejan), Selva, Lesjak (Piscopo), Hoti. Trener: Buonocunto.

Juventina je napredovala v četrtfinale pokala elitne lige.

POKAL 2. IN 3. AL

Sovodnje – Primorec 0:0

Sovodnje: Medič, Lutman (Peressini), Furlan, Cibini, Fiore, Mauri (Florenin), Bandelj (A. Juren), Zejnuni, Simčič, L. Predan, Visintin (Campo Dall'Orto). Trener: S. Feri.

Primorec: Persico, Stocca Kralj, Succi, Furlan, Pahor, Poggio, C. Pischianz (Luca Carli), Savi, Moscolin (Čubej), Vescovo (Lamacchia, E. De Sio). Trener: V. De Sio.

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