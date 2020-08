Goriška odbojkarska »ekipa« A-lige od 18. oktobra

RIM – Odbojkarska sezona v Italiji se bo začela 13. septembra s superpokalom in osmino italijanskega pokala, prvenstva pa bodo startala 27. septembra (superliga), A2- in A3-liga pa 18. oktobra. Prvi odbojkarski dogodek nasploh v režiji odbojkarske zveze Fipav pa bo absolutno italijansko prvenstvo na mivki 2x2, ki bo od 27. do 30. avgusta v Caorlah.

Prvenstvo superlige se bo začelo 27. septembra in bo spet strnjeno, saj se bo redni del zaključil že 14. februarja, od 21. februarja pa se bodo najboljše ekipe borile za play-off.

Druga A2-liga se bo začela 18. oktobra, redni del pa se bo zaključil 21. marca. Bergamo, kjer bosta igrala tudi Jernej Terpin in David Umek, bo svoje nastope začel v domači dvorani proti Cuneu. »Goriški« derbi bo 15. novembra, ko bo v Bergamu gostil Taranto Sandija Persoglie. Povratna tekma bo 7. februarja.

V A3-ligi bo nastopalo 24 ekip, ki so razdaljene v dve skupini. V beli bo tudi Macerata, pri kateri bosta nastopala tudi Goričana Ismael Princi in Mitja Pahor. Moči bosta merila tudi s Prato iz Pordenona, kjer bosta gostila v predzadnjem krogu povratnega dela 21. marca.