»Gradili bomo jutrišnji Jadran«

Košarkarji Jadrana so sinoči v telovadnici na Rouni pri Briščikih pod taktirko potrjenega trenerja Deana Oberdana začeli priprave na novo že osmo zaporedno sezono v državni C-ligi Gold, v kateri dejansko nastopajo že od leta 2008, ko so nazadnje igrali v nižji C2-ligi (današnji C-ligi Silver). Edini oklepaj je bila sezona 2014/15, ko je združena ekipa igrala v B-ligi. »Novosti bo letos pravzaprav veliko,« je namignil Jadranov menedžer Boris Vitez, ki je napovedal prehodno sezono, med katero bo klub skrbel predvsem za generacijsko zamenjavo. »Letos bomo gradili jutrišnji Jadran,« je dejal Vitez in obrazložil, kako naj bi vse skupaj potekalo: »Zaradi reforme prvenstev bo letošnja C-liga gold zelo atipična. V prihodnji sezoni bodo združili B- in C-ligo gold, ki naj bi se po novem imenovala Interregionale. Vanjo bodo vključili prve štiri uvrščene v C-ligi gold. Ostale ekipe pa bodo v sezoni 2022/23 igrale v združeni C-ligi. Dejansko letos ne bo izpadov in zaradi tega naj bi izkoristili priložnost, da v člansko ekipo vključimo čim več mladincev. Jadranovo jedro izkušenih košarkarjev je trdno, a poskrbeti moramo za prihodnost združene ekipe.«Jadran bo v novi sezoni, ki se bo začela v soboto, 1. oktobra, igral v vzhodni skupini. Nasprotniki bodo: Jesolo, CUS Trst, Oderzo, Codroipese, Pordenone, Virtus Murano in San Donà.

Več v današnji (sredini) izdaji Primorskega dnevnika