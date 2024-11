»Huda poškodba, odrekanja, naporni treningi ...«

Triatlonci dobro vedo, kaj pomeni tekmovati na Ironmanu oziroma »jekleni« triatlonski razdalji (3,8 km plavanja, 180 km plavanja in 42 kilometrov teka) na Havajih. Ameriško otočje v Tihem oceanu je za triatlonce podobno kot Tour de France za kolesarje, Wimbledon za teniške igralce in tako naprej. Tekmovanje je samo po sebi zelo naporno. Povrh tega se je treba nanj kvalificirati oziroma je treba zbrati določeno število »slotov«.

11 počenih reber in 6 vretenc

To je uspelo tržaškemu slovenskemu govorečemu triatloncu Andrei Mauriju, ki je tako uresničil svoje sanje. »Na havajski Ironman sem se pripravil po hujši nesreči, ki sem jo utrpel na svetovnem prvenstvu na dolgih razdaljah v Nici v Franciji leta 2023. Poškodoval sem si 11 reber in 6 vretenc ter obenem delno tudi pljuča. Kar nekaj časa sem preživel v bolnici, a ko sem se vrnil domov, sem hitro spet začel s treningi, čeprav me je marsikdo opozoril, da ne bom treniral več mesecev. Na srečo ni bilo tako, je dejal 38-letni mladenič iz Žavelj (stanuje sicer v Trstu), član tržaškega kluba Bora Multisport.

Mauri je še dodal, da so bile priprave za nastop na havajskem otoku Kona »hude in naporne«. »Poleti sem treniral ob najhujši vročini, ko na cestah zaradi vročine ni bilo žive duše. Moral sem se prilagoditi na vročino in vlago, saj so me na Havajih pričakale ravno podobne, če že ne hujše, razmere.«

Najboljši amaterski »azzurro«

Mauri, ki je bil nekoč odličen rokometaš pri tržaškem klubu Pallamano Trieste (in tudi mladinski reprezentant) ter nogometaš (igral je pri Vesni v elitni ligi), je havajskiIronman zaključil v času 9 ur, 13 minut in 48 sekund, kar mu je prineslo izjemno 178. mesto (na 2500 tekmovalcev). Bil pa je najboljši amaterski triatlonec z italijanskim potnim listom. Od »azzurrov« se je pred njim uvrstil le profesionalni triatlonec Greg Barnaby. V starostni skupini M35-39 pa je bil 39.. Drugi tekmovalec iz Furlanije - Julijske krajine, Goričan Paolo Massarenti (član društva Go Tri Team), je tekmovanje zaključil s časom 10.47:42. Sežančan Aleš Suhadolnik, ki je tudi trener slovenskih parakolesarjev, je na Koni dosegel čas 9 ur in 20 minut (maraton v 3 urah in 10 minut!).

