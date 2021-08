Igralke ŠK Kras brez A1-lige, igrale bodo v nižji A2-ligi

Špica namiznoteniškega krožka Kras, ženska članska ekipa se je že drugo leto zapored odpovedala nastopanju v najvišji A1-ligi in bo v prihajajoči sezoni igrala v A2-ligi. Letos je v play-offu sredi maja prepričljivo zmagala in tako vnovič dokazala, da po kakovosti sodi med elito in da ji je druga italijanska liga pretesna, a so pri ŠK Kras že takrat napovedali, da se bodo ligi bržkone morali spet odpovedati zaradi nevzdržnih stroškov, logističnih težav in nenazadnje sestave ekipe, saj pri klubu ne igrajo profesionalke. »Tudi same igralke so se z mirnim srcem odpovedale igranju v najvišji ligi, saj proti tujim višje postavljenim igralkam, ki sestavljajo glavnino ekip, ne bi bile konkurenčne. Obenem nekatere tekme se igra ob petkih, naše igralke pa so na tisti dan še v službi,« je povedala načelnica namiznoteniške sekcije Sonja Milič. Razlika med ligama je očitna, tako da bo Kras raje lovil najboljšo možno uvrstitev v nižji ligi. Postava bo tudi v novi sezoni nespremenjena, saj sta sestri Milič, Vanja in Martina, potrdili nastopanje, prav tako bo del ekipe tudi Eva Carli, najmlajša igralka Irene Favaretto iz Trevisa pa bo tudi še del zgoniške zgodbe.

Ženska ekipa nastope začela 3. oktobra.