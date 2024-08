»Igre so pomembna izložba, a je nenavadno tam gledati brejking«

Na olimpijskih igrah so se letos lahko prvič predstavili plesalci brejkinga (Break Dance). Urbani improvizirani ples je že pred igrami dvignil kar nekaj prahu z dvomi, če gre za disciplino, ki sodi na olimpijske igre ali ne. O tej športni panogi smo se pogovorili z Johanom Rojasom Fernandezom, ki brejking uči v plesni šoli Movartex v Gorici.

Kako poteka tekmovanje v brejkingu?

Na olimpijskih igrah, so plesalci razdeljeni v dve kategoriji, moško in žensko. Dekletom pravijo B-Girls, fantom pa B-Boys. Vsi so najprej nastopili v skupinskem delu, nato pa v dvobojih na izpadanje. Ko govorimo o olimpijskih igrah, moramo omeniti še nekaj pomembnih elementov. Na prizorišču je DJ, ki poskrbi za glasbo, saj gre za šport, pri katerem je glasba zelo pomembna. Vsak gib mora biti izveden v sozvočju z njo. Med plesom pa so različni elementi, ki jih morajo sodniki kontrolirati. Pozorni morajo biti predvsem na muzikalnost in na tehniko.

Kateri so različni elementi pri brejkingu?

Prvemu rečemo top rock, gre za tisti del, ki ga plesalec izvaja pokonci. Footwork je del, ki se ga izvaja na tleh s stopali. Powermove predstavlja tisti del, v katerem plesalci ponavljajo določene vzorce, freeze pa je takrat, ko se plesalec ustavi v določeni pozi, predvsem ko glasba konča ali se spremeni. V dvobojih eden od dveh začne in drugi odgovori, nato spet prvi napade in drugi odgovori ...

Brejking je predvsem improvizacija ne pa za izdelana koreografija, kajne?

Tako je. Vsak plesalec ima svoj stil. Ne gre za koreografijo, ki bi jo vedno izvedel. Nekateri si sicer pripravijo krajše izseke, ki jih potem vključijo v svojo tekmo. Seveda pa bi moral biti plesalec svoboden. Vsak v dvoboju pokaže svoj stil.

Na kakšen način sodniki ocenjujejo plesalce?

Sodniki odločijo, kateri od dveh plesalcev jih je bolj prepričal in mu namenijo svoj glas. Kdor dobi več glasov, zmaga.

Morajo plesalci v svoji improvizaciji uporabiti vse elemente, ki ste jih našteli?

Ni nujno. A bolj je plesalec kompleten, več elementov uporabi. Tisti, ki so bolj muzikalni, imajo raje elemente, ki jih izvajajo pokonci, bolj tehnični pa radi izvajajo salte, power moves in podobno. Lepota tega plesa je, da se lahko vsak izrazi tako, kot si želi. Nove generacije imajo to zmožnost, da imajo zelo dobro tehniko in so zelo učinkovite.

Je po vašem mnenju prav, da je ta disciplina dobila prostor na olimpijskih igrah?

V zadnjih letih sta se ustvarila dva tabora. Nekateri trdijo, da brejking ni šport in ga imajo bolj za umetniško obliko. Drugi pa pravijo, da gre za disciplino, ki se razvija in je zato pomembna. Olimpijske igre so najpomembnejša vitrina, ki lahko prinese tudi več denarja za atlete, ki se ukvarjajo s tem športom.

Tudi sam mislim, da so olimpijske igre pomembna izložba, a je nekoliko nenavadno gledati brejking tam. Veliko športov bi si zaslužilo, da bi bili na olimpijadi. Po moje gre bolj za umetniško obliko, saj je povezana z osebnim okusom, a atletske poteze plesalcev so res športne. Plesalci, ki so na olimpijadi, si zaslužijo to pomembno prizorišče, saj so res odlični športniki.

Koliko je ta disciplina razširjena pri nas?

Na deželni ravni je prišlo do upada zanimanja v zadnjih letih. V Gorici smo imeli pomembno ekipo, ki je prinesla domov pomembne rezultate. V deželi imamo pomembno tradicijo, ki pa žal upada. Upam da bo po zaslugi olimpijskih iger zanimanje spet zraslo.