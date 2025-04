Evropski nogometni superpokal Uefa Super Cup 2025 bo 13. avgusta v Vidmu. Državna nogometna zveza Figc in evropska zveza Uefa iščeta prostovoljce, ki bi na katerikoli način lahko pomagali pri izvedbi prestižne evropske nogometne tekme, na kateri se bosta pomerila kluba, ki bosta osvojila letošnjo ligo prvakov in evropsko ligo. Svojo kandidaturo lahko pošljete na spletno stran do 15. maja. Na tej spletni strani dobite še vse druge informacije.