Italijanski kolesar Giovanni Aleotti prvi v Novi Gorici

Italijanski kolesar Giovanni Aleotti (Bora-hansgrohe) je prvi prispel na cilj na današnji tretji etapi dirke po Sloveniji, ki je tudi prečkala državno mejo in se je nato zaključila v Novi Gorici. Drugi je bil ekvadorski kolesar Jonathan Narvaez (INEOS Grenadiers), ki je prispel na cilj z 11 sekundami zaostanka, tretji francoski kolesar Jordan Jegat (TotalEnergies) v istem času. Na četrto in peto mesta sta se uvrstila italijanska kolesarja Filippo Zana (Team Jayco-Aiula) in Giulio Pelizzari (VF Group-Bardiani CSF-Faizan). Od Slovencev je bil najboljši Domen Novak (UAE TEAM EMIRATES), ki se je uvrstil na 16. mesto.

V skupnem seštevku je vodstvo prevzel Aleotti, ki ima pred Narvaezom 12 sekund naskoka. Tretji je Jegat s 17 sekundami zaostanka.

V soboto bo na sporedu kraljevska etapa od Škofljice do Krvavca (157,2 km). Zadnji klanec bo dolg 11,7 km s povprečnim naklonom 7,7 % do plaže na Krvavcu.