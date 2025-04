Na Bovškem zlasti turisti tarče tatov

Z večjim številom turistov na Bovškem so se že pojavili nepridipravi, ki to priložnost izkoristijo za vlome v njihova vozila. Bovški policisti so samo v četrtek obravnavali več takšnih vlomov; nepridipravi so razbili stekla na vozilih, nato pa iz njih ukradli nahrbtnike in druge predmete.

Policisti in kriminalisti vlome še preiskujejo in iščejo storilce. Z novogoriške policijske uprave opozarjajo, da bi marsikatero kaznivo dejanje lahko preprečili, če bi upoštevali osnovne zaščitne ukrepe. Na te ne smemo pozabiti niti takrat, ko smo na dopustu.

Tatovi so v četrtek udarili v Podklopci na Bovškem. Na avtu avstrijske registracije, parkiranem na parkirišču blizu slapa Boka, so razbili stekla, nato pa iz vozila ukradli tri nahrbtnike. 68-letnemu Avstrijcu so povzročili za 500 evrov škode. Blizu Srpenice, na vstopno izstopnem mestu za kajakaše, so vlomili v nemški kombi znamke mercedes. Razbili so stekla na vratih vozila in ukradli nekaj sto evrov, osebne dokumente, slušalke, športno uro, zlate prstane ... Lastnike so oškodovali za približno 2000 evrov. Naslednji je bil na vrsti opel combo belgijske registracije, parkiran pri spomeniku v naselju Kal-Koritnica. Ukradli so nahrbtnika, ki so ju kasneje našli in vrnili lastniku.

V četrtek popoldne so nepridipravi vlomili tudi v fiat, parkiran v okolici Solkana. Iz vozila so ukradli mobilni telefon, denarnico z nekaj gotovine ... Lastnika je tat oškodoval za 200 evrov.

Policisti vsem, ki so bili žrtve vlomilcev, svetujejo, naj o tem takoj obvestijo policijo in naj do prihoda policistov ničesar ne prijemajo oziroma premikajo, da ne bi uničili sledi, ki bi lahko pripeljale storilcev.