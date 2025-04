V FJK se po dvajsetih letih vrača Eros Ramazzotti

V FJK se bo po dvajsetih letih vrnil znani italijanski pevec Eros Ramazzotti. V sklopu svetovne turneje »Una storia importante«, ki jo bo 14. februarja prihodnjega leta 2026 začel v Parizu, bo v soboto, 6. junija 2026, nastopil na videmskem stadionu Bluenergy Stadium. Skupno bo obiskal 30 držav, nastopal bo v Italiji, Evropi, Severni Ameriki in Kanadi ter Latinski Ameriki. Videmski koncert bo uvedel turnejo po italijanskih stadionih. Svetovno turnejo pa bo 17. in 18. oktobra 2025 uvedel dogodek World tour gala première v areni Ziggo Dome v Amsterdamu.

Gre za enega najbolj priljubljenih in pomembnih italijanskih pevcev na svetovni ravni, saj je prodal več kot 80 milijonov plošč in so imele njegove pesmi več kot 9,3 milijarde pretočnih prenosov.

Vstopnice si bo moč zagotoviti že od srede, 16. aprila, ob 10. uri, na spletnem mestu ticketone.it.