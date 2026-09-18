SloVolley ZKB z levo roko, D-ligaši poraženi

Deželni pokal, Skupina A

SloVolley – Intrepida Mariano 1:3 (24:26, 23:25, 25:23, 23:25)

SloVolley: Mezzari, Svetina, P., L. in G. Manià, Boezio, Grassi, Butelli, Brosch (L), Luzzatto (L). Trener: Manià

Mlajši odbojkarji SloVolleyja pa so v prvem krogu pokala izgubili z 1:3. Kot pričajo že sami izidi nizov pa je bila tekma zelo izenačena, saj so se vsi štirje končali z le dvema točkama razlike. Pri SloVolleyju se je sicer nekoliko poznalo, da niso še povsem uigrani, saj so šele pred dobrima dvema tednoma začeli s treningi za letošnjo sezono, tako da bodo za uigranost potrebovali še nekaj časa.

Deželni pokal, Skupina B

SloVolley ZKB – Triestina Volley 3:0 (25:13, 25:17, 25:19)

SloVolley ZKB: Karnel 0, Segre 14, Jerič 8, Antoni 4, Komjanc 7, Terpin 7, Soranzio (L), Margarito (L), Katalan 7, Vattovaz 5, Aizza 0, Bulfon nv. Trener: Peterlin

SloVolley ZKB je v prvi tekmi deželnega pokala zlahka premagal C-ligaša Triestino Volley. V igrišče ni stopil le Andrea Bulfon, ki bo trenerju na razpolago konec tedna na Pokalu bazoviških žrtev. Ostalim odbojkarjem pa je trener Ambrož Peterlin dal veliko priložnosti, saj je vsak set zamenjal postavo in jim dal veliko priložnosti za igro. Učinkovist pa se kljub temu ni spremenila.