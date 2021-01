Iz Izraela v Trst: Kalc tudi kondicijski trener Avstrijcev

Marko Kalc, odbojkarski in kondicijski trener, se je pred dnevi vrnil iz Izraela. Tam je z avstrijsko moško odbojkarsko reprezentanco sodeloval na kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2021. V številčni trenerski ekipi, s katero sodeluje že od poletja, je imel vlogo kondicijskega trenerja.

Avstrija se je v kvalifikacijski skupini proti Bolgariji in Izraelu prebila na drugo mesto, boljša je bila Bolgarija, ki jo vodi italijanski strokovnjak Silvano Prandi. »Bolgarija je bila očitno boljša, nastopili so v popolni postavi vključno s Sokolovom in ostalimi vrhunskimi odbojkarji. S prvim mestom – kvalifikacije so sicer igrali prvič v zgodovini – so se oni neposredno uvrstili na EP, mi pa še čakamo na razplete ostalih skupin. Če bomo med petimi najboljšimi drugouvrščenimi ekipami, bomo tudi mi igrali EP,« je pojasnil Kalc, ki se je ob vrnitvi v Trst seveda takoj pridružil ženski ekipi Virutasa in prevzel mesto glavnega trenerja. Virtus bi moral konec tedna začeti nastope v ženski B2-ligi, prvi tekmec, Estvolley pa je v sredo prosil za premestitev tekme zaradi okužbe v igralskem kadru.

Kakšno vlogo ima kondicijski trener v reprezentanci?

Stalno sem prisoten na treningih in v fitnesu. Ker so se igralci zbrali iz različnih lig, sem moral poskrbeti, da so bili na turnirju vsi enakovredno pripravljeni. Dobro je, da sem tudi odbojkarski trener, in zato znam zastaviti stvari, kot je treba. Včasih pomagam tudi pri taktiki, sicer pa skrbim za formo igralcev, za ogrevanje in raztezanje po tekmi. Velik poudarek ima preventiva. Dela je torej veliko.

Po izkušnji z avstrijsko reprezentanco ste se vrnili v Trst k Virtusu, ki bo igral B2-ligo. Kam ciljate?

Lani smo bili ob prekinitvi drugi. Tudi letos ciljamo najviše, do končnice, torej tja, kjer smo končali lani. A upoštevati moramo, da smo letos po sili razmer zamenjali obe podajalki, smo pa dovolj dobro delali, da smo lahko optimistični. Obenem pa se lahko zgodi vse. Zdravje igra letos zelo pomembno vlogo.