Iz prve srbske lige v Repen

Zaradi nenajboljših rezultatov v prvem delu sezone se je v taboru repenskega Krasa vklopil alarmni zvonec. Že prejšnji teden se je rdeče-belim pridružil nov napadalec Grega Debenjak, na katerega trener Radenko Kneževič resno računa. Kot je napovedal predsednik Goran Kocman je repensko zasedbo ta teden okrepil še en nogometaš. Že v nedeljo bo na težkem gostovanju predzadnjega kroga prvega dela sezone na razpolago srbski zvezni igralec Nemanja Perić, ki je v prvem delu sezone igral za tržaški San Luigi.

»Perić je bil še do spomladi poklicni nogometaš, ki je igral v prvi srbski nogometni ligi. Nogometno je dozoreval v mladinskih vrstah Partizana, nato pa je igral za Borac, Novi Pazar in druga srbska moštva. Doma je iz Požarevca in letos se je preselil v Trst, kjer stanuje njegova punca,« je dejal predsednik Krasa Goran Kocman in dodal: »Perić, ki je rojen leta 1997, bo za nas izjemno pomemben nogometaš, na katerega močno računamo in pričakujemo, da bo prispeval za kakovostni dvig moštva.«

V taboru Krasa pričakujejo še eno okrepitev, ki se bo rdeče-belim pridružila po koncu prvega dela sezone in bo na razpolago po božično-novoletnem premoru. »Ta bo branilec. Dober branilec,« je še povedal Kocman, ki pa ni hotel razkriti njegovega imena, saj se z njim še pogovarjajo. Iz Repna pa so poleg Muiesana odšli Sain (h Chiarboli Ponziani), Murano in Fernandez.