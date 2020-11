Izziv: v svoji občini na Matajur ali Triglav

V času, ko je večina športnih dejavnosti prekinjena, mora ostati skrb za gibanje na prednostni lestvici. Po zgledu učiteljev športa v Sloveniji želimo tudi mi predšolske otroke, učence in dijake osnovnih, nižjih in višjih srednjih šol povabiti, da se pridružijo zanimivi akciji, ki bo popestrila vsakdan, vas popeljala na svež zrak, kjer boste aktivni – da boste ohranili ali še nadgradili kondicijo ter dobro voljo.

Akcijo so v Sloveniji preimenovali v Triglaving, mi pa temu dodajamo Matajuring. Gre za nabiranje višinskih metrov do izbrane gore. K sodelovanju vabimo tako otroke in mladostnike (v spremstvu staršev), seveda pa se lahko akciji pridružijo vsi, ki jih veselijo sprehodi v naravi. Gibanje in druženje v naravi z družinskimi člani bo prav vsem zelo dobro delo.

Kaj je Matajuringin Triglaving?

Vse izhaja iz zadnje čase zelo priljubljenega izziva z imenom Everesting. To je aktivnost oziroma izziv, pri katerem mora oseba s pomočjo določene vadbe (kolo, hoja, tek) premagati 8848 metrov nadmorske višine. Prav toliko jih ima ravno najvišja gora na svetu Mount Everest, iz katere izhaja skovanka Everesting.

Da bo akcija primerna za vse starosti, smo po zgledu športnih pedagogov v Sloveniji akcijo nekoliko poenostavili.

Izziv Matajuring je namenjen osnovnošolcem in zakaj ne tudi predšolskim otrokom (ter seveda njihovim staršem). Matajur meri 1642 metrov. Vsi tisti, ki se boste odločili za ta izziv, boste morali z različnimi vzponi premagati nadmorsko višino 1642 metrov. Začne se na nadmorski višini 0, z nabiranjem »gorskih« ciljev pa nabirate tudi višinske metre.

Izziv Triglaving pa je namenjen srednješolcem in višješolcem. Triglav je najvišja slovenska gora in meri 2864 metrov. Vsi tisti, ki se boste odločili za ta izziv, boste torej morali z različnimi vzponi premagati nadmorsko višino 2864 metrov. Prav tako se začne na nadmorski višini 0, s seštevanjem vzponov pa boste ugotovili, koliko je treba prehoditi, da boste dosegli vrh najvišje gore v Sloveniji.

Časa seveda ne bo na pretek, ampak boste lahko višinske metre zbirali samo do 22. januarja. Takrat se bo naša akcija končala. Komu bo uspelo?

Pri doseganju cilja boste morali upoštevati vse trenutne veljavne ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa, zato boste premagovali predvsem hribčke in vrhove znotraj občin, v katerih živite. Ob tem pa upoštevajte tudi vsa pravila za varno obiskovanje gora in vzpetin.

V tiskani izdaji Primorskega dnevnika smo za lažji začetek pripravili nekaj primerov vzponov, z določenimi izhodiščnimi točkami in nadmorsko višino, ki jo boste premagali, če osvojite vrhove.