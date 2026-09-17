Novo življenje za zaprte trgovine

»Iz analize, ki jo je ponudila zveza Confcommercio, je v Trstu med letoma 2012 in 2025 zaprlo približno 600 trgovin, se pravi kar 33 odstotkov vseh. Skoraj ena na tri in več kot 80 odstotkov teh je v mestni periferiji. V samem središču po drugi strani turistični tok prispeva k odpiranju novih obratov in se torej problema skorajda ne občuti. Odprte trgovine na ozemlju pa veliko pomenijo, tako da občino pozivamo k ukrepanju in predlagamo, da bi neizkoriščene poslovne prostore v svoji lasti ponovno odprla.« Tako je včeraj na Ponterošu Občino Trst pozval občinski svetnik gibanja Lista Russo Punto Franco Paolo Altin, ki je predstavil projekt v okviru omizja Zdravje, varnost in sociala. Potožil je nad pomanjkanjem pregleda občinskega nepremičninskega premoženja, ki bi se ga lahko morebiti izkoristilo drugače. Popis teh prostorov je zanje nujen.

Trgovine zapirajo, ljudje se počutijo vse bolj osamljene, mladi nimajo prostorov, kjer bi se lahko srečevali, tudi nekatera društva nimajo »doma«, je pojasnila pobudnica omizja Cinzia Cosimi. »Če se ozremo naokoli, je na dlani, da je veliko zaprtih trgovin, na katere je občina pozabila, zato predlagamo, da bi jih znova odprli in na tak način oživeli družbeno dogajanje in hkrati četrti. Ponudilo bi se jih lahko za simbolično ceno v najem društvom in organizacijam tretjega sektorja, ki prostore potrebujejo. Želimo si, da bi ljudem omogočili več priložnosti za druženje, srečevanje in ustvarjanje skupnosti.«