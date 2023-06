Jadran Monticolo&Foti napredoval v B-ligo

Varovanci trenerja Deana Oberdana so vodili od prve do zadnje minute. Že po prvi polovici tekme je bilo jasno, da bo Carrè težko spreobrnil potek srečanja. Jadran je v vseh četrtinah ohranil visok naskok. Zataknilo se je le v zadnji četrtini, ko se je Carrè približal z minus 20 na 8 točk (65:73), a je bilo to tudi vse, kar je zmogel. Na koncu so se Jadranovi košarkarji ob podpori več kot 70 domačih navijačev zasluženo veselili uspeha.

1. četrtina

Jadran Monticolo&Foti je odlično začel prvi del. Po prvih štirih minutah je že povedel 6:14, štiri minute do konca prve četrtine pa ušel na plus 10 (8:18). Varovanci trenerja Deana Oberdana igrajo zelo zbrano v obrambi, v napadu pa so razigrani. Batich in Milisavljevic imata sicer po prvih 10 minutah že dve osebni napaki.

2. četrtina

Jadran je odlično začel tudi v drugi četrtini, kjer je brez težav prebijal ohlapno obrambo Carreja. Tako je povedel najprej na 19:34, tri minute pred koncem pa že 25:42. Jadran je v tem delu dobesedno gospodaril na obeh straneh igrišča, v obrami in pa tudi v napadu. Intenzivnost je sicer nekoliko padla v zadnji minuti, ko je bilo napak nekaj več, a je razlika med ekipama doselj povsem očitna.

Po dveh četrtinah sta najboljša strelca Batich z 10 in De Petris s 7 točkami.

3. četrtina

Delni izid 12:14 kaže, da Jadran ni ohranil enakega naleta v napadu. Kljub temu pa se je razlika pri Jadranu še povečala do maksimalnih 23 točk (37:60). Pred tem je bilo še 29:49 in 35:57.

Carrè je predvsem v prvih minutah poskušal res strniti vrste v obrambi in zaustaviti nalet Jadrana, v igri pa so ga ohranjali uspešni meti z razdalje. Proti koncu četrtine pa je kljub glasni podpori domačih navijačev počasi popuščal.

V tem delu se je izkazal predvsem Bunc, ki je doslej zbral 13 točk.

4. četrtina

Po začetnem vodstvu 40:66 je izkušeni Crosato, ki ima sicer že štiri osebne napake, zadel pet zaporednih točk za 45:66. Kljub temu Jadran ni izgubil nadzora in ohranjal zelo visoko prednost. Pet minut pred koncem je vodil še 48:72, minuto kasneje pa 52:72, a se Carrè ni dal. V dobrih dveh minutah so domači košarkarji izkoristili padec koncentracije Jadrana in se jim približali z minus 20 na 8 točk (65:73). K sreči se dlje Carrè ni prebil, koš Pregarca minuto in 40 sekund pred koncem za plus 14 je bil najbrž odločilen. Do konca se je razlika sukala med 10 in 11 točkami naskoka, kar je bilo dovolj za zmago. Končni izid: 69:83. In sledilo je veselje.