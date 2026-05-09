Jadran ostaja v meddeželni B-ligi

Robur Saronno – Jadran 71:78 (19:25, 37:47, 57:59)

Jadran: Rolli 2, Batich 10, Demarchi 11, Vecchiet 0, G. Gobbato 12, Pregarc 0, Diminić 16, Persi 0, E. Gobbato 13, Milisavljevic 14, Jakin nv. Trener: Jogan.

Jadran bo tudi v naslednji sezoni igral v meddeželni B-ligi. Košarkarji združene ekipe so sinoči z izidom 71:78 na drugi tekmi prvega kroga play-outa v gosteh premagali Robur Saronno. Ponovili so uspeh s prvega dvoboja na domačem parketu in z tako želenim obstankom sklenili letošnjo sezono.

Varovanci trenerja Matije Jogana so do zmage prišli povsem zasluženo. Ves čas so imeli vajeti igre v svojih rokah, nasploh pa so prikazali višjo kakovost in več želje po zmagi kot mlada lombardska ekipa. Domačini so se sicer dvakrat nevarno približali, zadnjič ob koncu tretje četrtine, ko so skoraj izničili 10 točk zaostanka iz prvega polčasa. V pravem trenutku pa so v ospredje stopili Jadranovi nosilci, in sicer kapetan Batich, dvojčka Gobbato in centrska naveza Diminić-Milisavljevic. Tudi tokratna zmaga pa je bila v prvi vrsti sad skupinske igre.