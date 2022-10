Jadran (s trojko v zadnji sekundi) in Dom OK

KOŠARKA

C-LIGA GOLD

Jadran Monticolo&Foti – Codroipese 77:76 po podaljšku (16:19, 35:29, 49:43, 62:62)

Jadran: Bellettini 4 (-, 2:2, 0:1), Ban 29 (10:10, 5:11, 3:8), De Petris 1 (1:2, 0:5, -), Jakin 11 (2:4, 3:9, 1:5), Gobbato 12 (8:13, 2:5, 0:4), Malalan 2 (-, 1:6, 0:1), Pregarc 6 (-, 3:6, -), Milisavljevic 12 (1:4, 4:7, 1:8), Skerk nv. Trener: Oberdan.

Skoki: 66 (43 v obrambi, 23 v napadu; Milisavljevic 15, Malalan 11); asistence: 7; pridobljene žoge: 8; izgubljene žoge: 18; SON: 17; PON: -.

Košarkarji Jadrana so na tekmi C-lige gold na Opčinah s težavo ugnali deželnega tekmeca iz Codroipa. Jadranovci so sicer imeli tekmo v rokah, a na koncu so jih gostje ujeli in izsilili podaljšek. Zaključek je bil dramatičen. Še dobro, da je iz svojega cilindra potegnil potezo dneva Borut Ban, ki je s trojko v zadnji sekundi odločilno prispeval za novo zmago združene ekipe. Tri sekunde pred zvokom sirene so namreč gostje vodili s 74:76. Trener Dean Oberdan je nato zahteval minuto odmora in po vrnitvi na igrišče je sledil srečen epilog tekme. Borut Ban je bil z 29 točkami (10:10 prosti meti in 10 pridobljenih točk) najboljši strelec v Jadranovih vrstah.

Jadran, kljub zmagi, ni igral dobro in je bil predvsem v prvem delu tekme v težavah.

D-LIGA

Alba Krmin - Dom Gorica 59:71 (18:15, 27:30, 38:51)

Dom: Cossaro 21 (7:8, 7:10, 0:1), Abrami 3 (1:2, 1:4, -), Lazić 3 (-, 0:3, 1:3), Onesti nv, M. Zavadlav 9 (-, -, 3:8), G. Zavadlav 2 (- , 1:1, 0:2), Devetta 10 (1:1, 3:5, 1:1), Cej 5 (1:2, 2:3, 0:1), Bodiroža 0 (-, -, -), Pahor nv, Ballandini 13 (1:1, 6:11, 0:3), Salvi 4 (4:4, 0:1, 0:1). Trener: Erik Graziani.